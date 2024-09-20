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Флоренс Пью рассказывает, что ее тело испытывало незначительную форму дистресса в результате облысения для ее роли в фильме.

Флоренс Пью, известная английская актриса, говорит, что процедура обривания для предстоящей кинопробе была необычным опытом, который привёл её тело в состояние лёгкого стресса.

 and  Viktoriya Miller
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Флоренс Пью рассказывает, что ее тело испытывало незначительную форму дистресса в результате облысения для ее роли в фильме.

28-летняя актриса была вынуждена коротко остричь волосы для драматичного любовного фильма "Мы живем во времени", где она делит экранное время с британским актером Эндрю Гарфилдом.

Фильм рассказывает о их 10-летних отношениях, которые резко меняются после медицинского диагноза.

В интервью журналу Британский Vogue, опубликованном в среду, Пью призналась, что радикальная стрижка имела tanto физический, как и эмоциональный эффект.

"В многих культурах волосы считаются самой ценной частью тела; в них хранятся наши воспоминания, мечты и прошлое. Отрезать их было странно", - сказала Пью, которая ранее снималась в "Оппенхаймере", "Дюне: Часть вторая" и "Маленькие женщины".

"Мой череп был очень чувствительным, и всем хотелось его потрогать. Мое тело реагировало на это странно. Я все время мерзла", - объяснила Пью, исполняя роль фигуристки, ставшей поваром, по имени Альмут.

Гарфилд, ее партнер по фильму, сам побрил ей голову для фильма. Он сказал журналу, что почувствовал себя польщенным, получив такую возможность, хотя и нервничал.

"А что, если я somehow навредил голове одной из лучших актрис своего поколения? Это было страшно, но в итоге это была очень интимная и красивая сцена", - сказал Гарфилд, восхищаясь идеальной формой черепа Пью.

Пью призналась, что эта роль пришлась на важный этап в ее карьере.

"Я проходила через много личных изменений и трансформаций одновременно. Я чувствовала, что больше не та же самая личность. Я принимала этот новый этап своей жизни", - сказала она.

Пью также призналась, что сейчас у нее новые отношения, но она не захотела называть имя своего партнера.

"Мы разбираемся. И впервые я не спешу. Я даю ему время развиваться естественным образом", - сказала она.

Ее прошлые отношения с актером Захом Брафом привлекли внимание из-за разницы в возрасте в 21 год. В интервью Sunday Times в 2021 году Пью защищала свои отношения от критики, сказав: "Это моя жизнь. Я не живу, чтобы угодить другим или сделать заголовки".

Когда ее спросили об их отношениях в последнем интервью, Пью сказала: "Мои отношения с Захом были initially quite private, но они стали неприятными, и я видела, какой они оказывают влияние на нас обоих. Вот тогда я и заговорила. У меня есть обязанность защищать людей, которых я люблю.

"Неприятно знать, что люди говорят ужасные вещи о ком-то, кого я люблю. Я почувствовала, что нужно поговорить об этом. Любые отношения на публике будут сложными", - заключила она.

После переживаний радикальных изменений Пью продолжала брать на себя главные роли в индустрии развлечений, снимаясь в фильмах, таких как "Оппенхаймер" и "Дюна: Часть вторая".

Несмотря на интенсивные сцены и трансформации в своих фильмах, мир развлечений остался заинтересованным в ее личной жизни и отношениях.

К июлю 2023 года во время громких мероприятий, связанных с фильмом
До превращения в лысую, актриса носила прическу средней длины.

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