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Флорида готовится к возможному урагану, который принесет сильные ветры и опасные штормовые волны.

Подготовка началась во Флориде, так как мощный ураган, который может стать самым сильным в сезоне США, набирает силу в Карибском море. К концу этой недели эта система штормов может представлять собой серьезную угрозу, в том числе смертельные наводнения и ураганные ветры, southeastern регион

 and  Anne Legman
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Флорида готовится к возможному урагану, который принесет сильные ветры и опасные штормовые волны.

Система погоды ускоряется и, по прогнозам Национального центра по слежению за ураганами, должна перерасти в ураган Хéléнэ, когда подойдет к побережью, принося ветры, дождь и нагонные волны на юго-восток, прежде чем ударить во Флориду, которую уже объявили зоной бедствия 41 из 67 округов.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в 41 из 67 округов, чтобы облегчить быстрые приготовления и сотрудничество между государственными и местными властями в преддверии удара стихии.

Без много времени на подготовку, больница Тампы начала возводить 3-метровый барьер против наводнений вокруг своего комплекса в понедельник из-за угрозы нагонных волн и изменений траектории урагана.

В понедельник потенциальный циклон был скоплением дождей и грозовых бурь, вращающихся в самой западной части Карибского моря. Национальный центр по слежению за ураганами предсказывает, что система быстро усилится, перейдет в ураган уже в среду и достигнет силы категории 3.

Последний ураган, который ударил по США как ураган категории 3 – Идалия – также ударил по Флориде, принеся ветры скоростью 125 км/ч и рекордный уровень нагонных волн от Тампы до Большого изгиба в августе прошлого года.

Идалия пережила период быстрого усиления над теплыми водами Мексиканского залива, когда ее устойчивые ветры увеличились на 89 км/ч в течение 24 часов.

В понедельник днем был объявлен штормовой предупреждение для Флоридских островов Драй Тортюгас и части островов Ки, а также для Бонита-Бич до Флинго, с предупреждением о нагонных волнах в этих районах.

Будет выпущен дальнейшие предупреждения для США в ближайшие дни, с возможным ударом во Флориду уже в четверг вечером.

Национальный центр по слежению за ураганами ожидает удара во Флориде в районе Большого изгиба, но метеоролог CNN Мэри Гилберт советует быть бдительными всем жителям Флоридского побережья Мексиканского залива и восточного Луизианы на этой неделе.

Могущественные, потенциально разрушительные ветры и нагонные волны ожидаются там, где система в конечном итоге ударит. Система также вызовет волны в заливе и может вызвать штормовое волнение и опасные прибои во многих частях бассейна, особенно позже на этой неделе.

«Усиление ожидается в течение следующих нескольких дней, и система, скорее всего, станет ураганом в среду и продолжит усиливаться в четверг, когда пересечет восточную часть Мексиканского залива», – сказал Национальный центр по слежению за ураганами в своем вечернем бюллетене в понедельник.

Точность прогноза относительно точного пути системы улучшится, когда она сформируется, поскольку модели часто испытывают трудности в точном предсказании того, куда она может направиться без центральной точки для фиксации.

Эта штормовая погода принесет потенциально затопляющие дожди в некоторые районы Центральной Америки, Мексики, Кубы и Ямайки, пока она движется к тому, чтобы стать тропической системой. Уже объявлены предупреждения об ураганах и тропических штормах в некоторых районах Мексики и Кубы.

«Потенциальный тропический циклон девять принесет сильные дожди на западные районы Карибского моря, что приведет к значительному наводнению и оползням на западе Кубы», – сказал Национальный центр по слежению за ураганами.

В своем бюллетене в 5 часов вечера по восточному времени в понедельник Национальный центр по слежению за ураганами предупредил, что расширение системы над исключительно теплым Мексиканским заливом приведет к значительным последствиям для США.

«Влияние нагонных волн, ветра и дождя будет распространяться далеко за центр, особенно к востоку от системы. Кроме того, быстрый подход к побережью, скорее всего, приведет к более глубокому проникновению ветров в некоторые районы юго-восточных Соединенных Штатов после удара», – сказали они.

Ожидается сильный дождь на значительной части Юго-Востока в середине недели. Уровень 2 из 4 риска сильного дождя в эффекте для большей части Флориды, Джорджии, Алабамы и некоторых частей Каролин на четверг, согласно Центру прогнозирования погоды.

Хéléнэ может принести сильные ветры и проливные дожди на большие части Джорджии и Каролин к пятнице, что может привести к очень опасным наводнениям и широким отключениям электроэнергии.

Хéléнэ стала бы четвертым ураганом, который ударил по США в этом году, и пятым ураганом, который ударил по Флориде с 2022 года.

Продолжающиеся удары привели к тому, что страховой рынок Флориды оказался на грани, с страховщиками, которые отказываются от штата из-за растущего риска сильной погоды, вызванной изменением климата.**

Национальный центр по слежению за ураганами также упомянул, что система, по прогнозам, принесет «тяжелые дожди» в некоторые районы западной Кубы, что может привести к «значительному наводнению и оползням».

По мере приближения Хéléнэ Центр прогнозирования погоды объявил уровень 2 из 4 риска сильного дождя для большей части Флориды, Джорджии, Алабамы и некоторых частей Каролин на четверг, что указывает на «высокий риск» наводнений в этих районах.

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