Флик берет на себя ответственность за суровый укор Барсы

FC Barcelona, под руководством Ханси Флика, доминировала в Ла Лиге, но судьба распорядилась иначе. Немецкий тренер впервые в сезоне потерпел поражение, возложив вину на себя. Поражение 2:4 от CA Осасуны было инициировано арендованным Байером Мюнхеном Брайаном Сарагосой.

Флик признал, что сделал несколько изменений в составе на игру, которые, возможно, способствовали ошибкам команды в первом тайме. "Мы допустили множество ошибок в первом тайме, что было необычно. Возможно, это было связано с изменениями в составе, так как у нас было много игр и многие игроки набрали много минут", - объяснил Флик.

Он защищал свои решения, признавая важность управления игроками: "Я считаю, это было необходимо. У нас был напряженный график, многие игроки играли много минут. Я должен убедиться, что все отдохнули, это моя обязанность. Если винить кого-то в этом поражении, то винить меня".

Барселона упустила возможность сравняться со своим рекордом сезона 2013/14, когда под руководством Герардо Мартино они начали сезон с восьми побед подряд. В первом тайме Сарагоса, бывший игрок Барселоны, сыграл ключевую роль за Осасуну: он помог Анте Будimirу открыть счет (18') и забил сам (28'). После гола Пау Виктора за Барселону (53') Будimir реализовал пенальти, обойдя Инaki Пена (72'), который заменял травмированного Марка-Андре тер Штегена. Абель Бретонес закрепил победу Осасуны голом на 85-й минуте, но молодой звезда Барселоны Ламин Ямал забил свой четвертый гол в сезоне, сделав счет 4:3.

Сообщается, что Барселона рассматривает возможность усилить свою вратарскую линию, подписав бывшего польского вратаря национальной сборной Войцеха Щенсного, чтобы изменить свою игру в воротах.

Несмотря на поражение, Флик все еще возглавляет таблицу с Барселоной, но теперь он знает вкус поражения, проиграв АС Монако в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). В следующем матче Барселона сыграет против Янг Бойз Берн, стремясь одержать победу под давлением (21:00 CET/DAZN).

Флик отметил, что Комиссия, ответственная за планирование игр и периоды отдыха, утвердила его решения о даче отдыха некоторым игрокам, несмотря на игру команды в первом тайме. После поражения возник вопрос, следует ли Комиссии пересмотреть свой подход к управлению игроками, чтобы предотвратить подобные исходы в будущем.

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