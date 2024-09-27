Фленсбург побеждает Эйзеннах, Усинс - впечатляющее выступление.

Лидеры Бундеслиги по гандболу «Фленсбург Мастерс» преодолели необычные вызовы от «Ейзенаха», одержав победу. В то же время, «Ганновер-Бургдорф» продолжает победную серию после победы над Берлином.

Гандбольный клуб «Фленсбург-Хендевитт» сохраняет лидерство в Бундеслиге, имея 100% победный рекорд, обыграв «ТХВ Ейзенах» со счетом 30:25. Северные гиганты имели преимущество 15:11 к перерыву, что сделало их четвертую подряд победу.

У гостей девять голов на счету Симона Питлика, а у «Ейзенаха» семь голов на счету Симоне Менгона. «Фленсбург» испытывал трудности в начале матча, особенно в нападении, но к 16-й минуте Мадс Менсах Larsen вывел их вперед со счетом 9:5.

«Ейзенах» представил необычный вызов, часто играя без кругового бегуна и применяя разные системы защиты, что делало их сложным соперником. Но игра изменилась, когда в 36-й минуте немецкий национальный состав Марко Гргić был удален после стычки с Питликом, оставив «Ейзенах» в меньшинстве. «Фленсбург» воспользовался этим преимуществом и одержал гостевую победу над стойкой командой «Ейзенаха».

Также гостевые победы были у TSV Hannover-Burgdorf, которые обыграли Frisch Auf Göppingen со счетом 33:31. С десяти голами Ренарас Усцинс, «Ганновер-Бургдорф» одержал свою третью победу в четырех матчах. В прошлый уик-энд Усцинс забил одиннадцать голов, когда «Ганновер-Бургдорф» удивил вице-чемпионов «Фюхсе Берлин» со счетом 38:35. С другой стороны, «Гёппинген» все еще не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне.

Несмотря на уникальные тактики «Ейзенаха», «Фленсбург Мастерс» сохранил свое доминирование в Бундеслиге по гандболу, продлив свою победную серию до пяти матчей. «Ганновер-Бургдорф», также в мире гандбола, продолжил свою впечатляющую форму, обыграв «Гёппинген» во второй раз подряд.

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