- Фленсбург-Хандевит из Германии начинает свое путешествие с высокими устремлениями

SG Flensburg-Handewitt Начинает Новую Кампанию Бундеслиги с Уверенностью: "У нас есть команда и экспертиза, чтобы конкурировать на высшем уровне", - заявил спортивный директор Любомир Враньеш на пресс-конференции в Харисле. Несомненно, цель - "немецкое чемпионство", но прогресс - это стратегия, заявил 50-летний швед.

Подобные настроения выразил и тренер Никлас Крикау. "Можно влиять только на свою личную производительность", - сказал 37-летний датчанин, начиная свой второй сезон в качестве тренера северян. "Всегда речь идет о следующих двух очках".

Тренер надеется использовать уроки из своего дебютного сезона в Бундеслиге. О своих главных уроках датчанин, оценивая таблицу лиги, сказал: "Не всегда побеждает лучшая команда или тактика. Иногда это борьба".

Третье место в прошлом сезоне было разочарованием

Хотя команда Фленсбурга выиграла титул в Лиге Европы в прошлом сезоне, планируя защитить его в предстоящем сезоне, третье место в Бундеслиге было разочаровывающим, особенно с разрывом в 12 очков до чемпионов SC Magdeburg.

Для предстоящего сезона, которое начнется 6 сентября (20.00 CET/Dyn) домашней игрой против HC Erlangen, стабильность и гармония в составе будут решающими факторами для команды Фленсбурга. Единственное новое приобретение в составе - датский олимпийский чемпион Никлас Киркелёкке. 30-летний левша универсален и может играть как в линии защиты, так и на фланге.

Еще одно новое приобретение - Патрик Вольц. 25-летний игрок перешел из вылетевшего из Бундеслиги HBW Balingen-Weilstetten и был арендован в датский клуб высшей лиги SønderjyskE HB. Кроме того, в качестве помощника тренера они приветствуют клубную легенду Андерса Эггерта. 41-летний датчанин играл за SG в течение 11 лет. С пятью датскими олимпийскими чемпионами и капитаном немецкой национальной команды Йоханнесом Голла, который завоевал серебро в Париже, руководство Фленсбурга считает команду хорошо укомплектованной.

Увеличение количества сезонных абонементов

Оптимистичное заявление генерального директора Хольгера Гландорфа по поводу сезонных абонементов. На данный момент продано более 5100 сезонных абонементов.

Мужчины и мальчики в составе Фленсбурга будут стремиться к улучшению, извлекая уроки из своего третьего места в Бундеслиге в прошлом сезоне. Под руководством тренера Никласа Крикау мужчины и мальчики будут сосредоточены на своих личных выступлениях и будут стремиться к следующим двум очкам в каждом матче. Кроме того, в команду присоединился новый игрок, датский олимпийский чемпион Никлас Киркелёкке, универсальный игрок, способный внести вклад как в линии защиты, так и на фланге.

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