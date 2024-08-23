- ФК Сент-Паули стремится воплотить "некрасивый" имидж, а также, помимо просто честной игры.

Тренер Блассин из ФК Санкт-Паули настаивает, что его команде в Бундеслиге нужно больше, чем просто красивый футбол. "Нам нужно быть цепкими", - заявил 51-летний Блассин. "Мы не получаем награду за красивую игру. То, что это называют 'грязным менталитетом', как некоторые выражаются, остается спорным. Но играть грязно - это неоспоримо".

Блассин встанет у руля немецкого профессионального футбольного клуба в воскресенье (5:30 PM/DAZN), встречаясь лицом к лицу с 1. FC Heidenheim. Он заменил Фабиана Хюрцелера (31), который ушел после их повышения. Блассин присоединился к команде в начале июля, вскоре после того, как они завоевали титул второй лиги в прошлом сезоне.

Он оптимистично смотрит на влияние, которое окажет его команда на лигу. "Мы привносим изюминку", - сказал он. Подход команды изменится, с большим акцентом на переходах и меньшим на владении мячом. Он и его игроки хотят порадовать не только свою домашнюю публику, но и всех болельщиков. "Мы хотим удивлять своей игрой".

Блассин видит 1. FC Heidenheim, первого соперника ФК Санкт-Паули в Бундеслиге за 13 лет, в качестве примера для своей собственной команды. Он хвалит их финансовое управление и стабильную игру на протяжении многих лет. Он особенно восхищается работой тренера Франка Шмидта: "Поздравляю его".

Блассин готовится возглавить свою команду в воскресенье, встречаясь с 1. FC Heidenheim в дебюте Бундеслиги в 5:30 PM на DAZN. После повышения они заменили Фабиана Хюрцелера, а Блассин присоединился к команде в начале июля после того, как они завоевали титул второй лиги в прошлом сезоне.

В предстоящем матче ФК Санкт-Паули постарается впечатлить новой игрой, сфокусировавшись на переходах вместо владения мячом, надеясь порадовать не только свою домашнюю публику, но и всех болельщиков Бундеслиги.

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