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Федеральные земли ГерманииНовостиФК Сент-Паули

ФК Сент-Паули обеспечили услуги Коннора Меткалфа на длительный период.

ФК Св. Паули заключает сделку с исполнителем услуг прямо перед началом нового сезона. Команда и исполнитель имеют дальнейшие цели.

 and  Ksenia Johnson
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Будущие обязательства предусматривают присоединение Коннора Меткалфа к составу FC St. Pauli.
Будущие обязательства предусматривают присоединение Коннора Меткалфа к составу FC St. Pauli.

- ФК Сент-Паули обеспечили услуги Коннора Меткалфа на длительный период.

FC St. Pauli recently продлил контракт с австралийским футболистом национальной сборной Коннором Меткалфом раньше срока. 24-летний центральный полузащитник перешел в команду-кандидата на повышение в ранге из "Мельбурн Сити" два года назад и с тех пор провел 65 официальных матчей за новичков Бундеслиги. Его контракт истекал по окончании этого выходных кампании.

Новый тренер Александр Блассен отметил: "Коннор обладает навыками, необходимыми для более значительной роли в наших будущих планах. Он умный на поле, полностью отдается борьбе и может tanto создавать возможности для своих партнеров, как и сам представлять угрозу воротам соперника".

Новая стратегическая инициатива FC St. Pauli включает продление контракта Коннора Меткалфа, который стал ценным приобретением для команды со времени своего перехода из "Мельбурн Сити" два года назад. С этим продлением Меткалф продолжит вносить вклад в усилия клуба по повышению в классе, демонстрируя свою универсальность в создании возможностей для партнеров и представляя угрозу воротам соперника.

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