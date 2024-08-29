- ФК Нюрнберг, не имея Серры и Матинеи, сталкивается с Магдебургом.

1. Нюрнбергский футбольный клуб не сможет рассчитывать на форварда Яни Серру (26) и запасного вратаря Кристиана Матеи (32) в домашнем матче против 1. FC Магдебург в субботу (13:00 CET/Sky). По словам главного тренера Мирослава КLOSE, Серра столкнулся с "заминкой", и его состояние требует ежедневного мониторинга. Матеи, в свою очередь, нездоров. Ранее Серра уже выбывал из-за проблем с лодыжкой.

Команда Франконии, выступающая во второй лиге, стремится одержать вторую домашнюю победу в сезоне после своей победы со счетом 3:1 над FC Schalke 04 около трех недель назад. На прошлой неделе Нюрнберг сыграл вничью 1:1 с SV Darmstadt 98. "Уверенность высока. Я хорошо знаю способности и то, что ребята уже продемонстрировали", - отметил КLOSE перед домашним матчем против Магдебурга, который начал сезон с пятью очками.

Несмотря на уверенность КLOSE в способностях Нюрнберга, отсутствие форварда Яни Серры и запасного вратаря Кристиана Матеи может стать испытанием. Тем не менее, Нюрнберг стремится завоевать еще одну домашнюю победу, подобную своей победе над баварским FC Schalke 04.

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