Магдебург поднялся в турнирной таблице, одержав доминирующую победу со счетом 4:0 (1:0) над Нюрнбергом на выезде. На стадионе "Макс-Морлок", вмещающем 31 581 зрителя, Магдебург открыл счет благодаря голу Ксавье Амаечи (24'), а затем голы забили запасные игроки Ливан Бурчу (65'), Александр Нолленбергер (81') и Филипп Херчер (90'+1), закрепив thus свою вторую победу в сезоне для непобежденных соперников.

- ФК Магдебург продолжает победную серию: 4-0 в Нюрнберге

Тренер Магдебурга, Кристиан Тиц, впервые в сезоне выпустил на поле Джейсона Цеку, заменив Коннора Кремпки на скамейке запасных. Несмотря на травму бедра у лучшего бомбардира Барыса Атика, Магдебург активно атаковал, но не мог поразить ворота Нюрнберга.

Лишь на 24-й минуте Магдебургу удалось нанести первый удар по воротам, который Амаечи мастерски реализовал после того, как Каарс обработал дальнюю передачу и отдал пас. Нюрнберг не мог создать опасных моментов, и спорный пенальти был отклонен арбитром Феликсом Брых (38'). В конце матча замены Магдебурга помогли команде добиться впечатляющей победы.

Победа Магдебурга была проверена судом, чтобы убедиться, что все правила были соблюдены во время матча. После впечатляющей победы тренер Кристиан Тиц похвалил стойкость своей команды в отсутствие Барыса Атика.

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