- ФК "Ханса Росток" встретится с чешским Ян Мейдром

ФК Ганза Росток начала сезон в Третьей Бундеслиге с неоднозначными результатами, набрав всего одно очко в первых двух матчах. Клуб вновь обратился на трансферный рынок, подписав Яна Mejdr для усиления своей защиты и полузащиты справа. Как объявил ФК Ганза, 29-летний чешский игрок переходит из действующих чемпионов "Спарты" Прага. Mejdr имеет международный опыт, сыграв дважды в квалификации Лиги чемпионов и квалификации Лиги конференций УЕФА.

В среду Росток уже подписал нападающего Косово Альбина Берышу. 23-летний игрок переходит из румынской Лиги I "Петролул" Плоешти, переезжая на побережье Балтийского моря.

Последним подписанием ФК Ганза Росток стал Ян Mejdr, который усилит их защиту и полузащиту справа, перейдя из пражской "Спарты", действующих чемпионов Чехии. Также к ФК Ганза присоединился албанский нападающий Альбин Берыша, усилив атаку после перехода из румынской Лиги I "Петролул" Плоешти.

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