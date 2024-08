ФК "Бавария" получает столь необходимые доходы

Слухи ходили давно, но теперь всё официально: Маттиас де Лихт и Нуссар Мазрауи покидают ФК Байерн и переходят в Манчестер Юнайтед. Голландец прощается с эмоциями. Будет ли больше движения в саге Джонатана Таха?

Перестройка состава ФК Байерн продолжается. Вчера вечером клуб объявил, что защитники Маттиас де Лихт и Нуссар Мазрауи присоединяются к Манчестер Юнайтед. Этот двойной трансфер уже подозревался ранее. Голландский центрбек де Лихт, как сообщается, принесет рекордным чемпионам €45 млн, а марокканец Мазрауи - €15 млн. Кроме того, мюнхенцы могут получить бонусные выплаты. Де Лихт подписал контракт с Красными дьяволами до 2029 года, Мазрауи - до 2028 года, оба игрока имеют опцию на продление еще на год.

"Дорогие фанаты Байерна, хочу от всего сердца поблагодарить вас за любовь и поддержку", - написал де Лихт в Instagram. "Было честью играть за замечательный клуб, как ФК Байерн, в течение двух лет", - продолжил он. Уход, сказал он, "это вихрь эмоций".

Двойной трансфер облегчает затор в трансферах Байерна. Тем не менее, состав рекордных чемпионов все еще слишком велик, особенно с учетом планируемой перестройки и ожидаемых новых игроков. Это может снова разжечь разговоры о защитном лидере Байера Леверкузена Джонатане Тахе. Слухи о возможном трансфере ходили недели. В 28 лет Тах находится на последнем году контракта с чемпионами. Если Леверкузен хочет получить трансферный сбор, это их последний шанс этим летом. Маловероятно, что они отпустят ключевого игрока зимой.

Желанный кандидат Дезире Дуэ, якобы, отказался от Байерна

Однако "Киккер" в понедельник сообщил, что трансфер маловероятен "если ничего неожиданного не произойдет". Не все в руководстве мюнхенского клуба убеждены в Тахе. Недавние сообщения об ультиматуме для трансфера были ложными, сказал спортивный директор Кристоф Фрёнд во вторник вечером в Унтерхахинге, где мюнхенцы выиграли свой последний товарищеский матч 3:0 против австрийского клуба ВСГ Тироль.

Также не похоже, что будет другой трансфер: желанный кандидат Дезире Дуэ из Stade Rennes, якобы, выбрал Париж Сен-Жермен вместо ФК Байерн. 19-летний Дуэ должен был усилить атаку.

Хотя теперь есть деньги, чтобы продолжать активность на трансферном рынке. Проблема затора в трансферах вызвала шум в последние дни, в основном благодаря Ули Хёнессу. Его недавнее заявление о том, что игроки должны быть проданы, прежде чем спортивный директор Макс Эберл сможет сделать новые трансферы, было истолковано как диктат, который Хёнес назвал "бредом". Он просто "сообщил, что решило правление. Есть решение: если придут новые игроки, что-то должно быть продано, нужно научиться слушать и писать правду", - сказал он, глядя на прессу.

Несколько признанных звезд все еще могут уйти

Но что будет дальше? С новым тренером Винсентом Компани, похоже, планирующим использовать Жошуа Киммиха снова вместе с миллионным подписанием Жоао Палинья в обороне, становится тесно для Леона Горetzки. Александар Павлович, Конрад ЛаIMER или Рафаэль Guerreiro также могут играть на позиции "шестерки". Горetzka, следовательно, является потенциальным продавцом, но у него еще два года контракта и он будет дорогим. Тем не менее, родом из Bochum Goretzka, кажется, настроен бороться и не покидать клуб.

В атаке после аренды Брайана Сарагосы в Осasuna ожидается дальнейшее прореживание. На данный момент наиболее вероятным вариантом является Кинсли Коман. Лерой Сане и / или Серж Гnabry также могут уйти, учитывая конкуренцию на три позиции за спиной нападающего Гарри Кэйна, с Томасом Мюллером, Джамалом Мусиала, Маттисом Телом, Майклом Олисе, Габриэлем Видовицем и Арионом Ибрагимовичем, также претендующими на места.

Одно ясно: перед матчем Кубка Германии против второго дивизиона ССВ Ульм в пятницу спортивный директор Макс Эберл и спортивный директор Кристоф Фрёнд все еще сталкиваются со многими нерешенными вопросами, несмотря на то, что ФК Байерн уже хорошо укомплектован, как отметил Хёнес на прошлой неделе. Тем не менее, Эберл recently spoke of the need for "good squad depth," stating that the club has "some young players, and we want to create space for them." Де Лихт и Мазрауи - первые, кто уходит.

Читайте также: