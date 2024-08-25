ФК "Бавария" может справиться с восьмимиминутным перерывом перед встречей с "Волфсбургом".

Чтобы начать свою атаку на возвращение титула чемпиона, Бавария Мюнхен под руководством нового тренера Винсента Компани начала свой матч в Бундеслиге против Вольфсбурга с сильного старта, что закончилось захватывающей победой со счетом 3:2.

В начальной фазе Бавария продемонстрировала многообещающую игру, но их построение было временно нестабильным против агрессивной игры Вольфсбурга. Тем не менее, преимущество быстро перешло, что завершилось голом Джамала Мусиала в 20-й минуте после атаки справа.

После перерыва ситуация накалилась, когда Ловро Майер забил дубль - сначала с пенальти (47') и затем с близкого расстояния (55'), превратив Вольфсбург в серьезного соперника. Тем не менее, Бавария смогла отбиться, с автоголом Якуба Камински (65') и победным голом Сергея Гnabry (82'), перед восторженной аудиторией из 30 000 зрителей на стадионе Вольфсбурга.

Heroic goalkeeper prevents early deficit

Руководство Баварии дало своему новому тренеру достаточно времени перед началом сезона, их ясная цель - "вернуть трофей в Мюнхен", как сказал спортивный директор Макс Эберл на DAZN.

Игра Баварии была стильной и опасной, но вратарь Вольфсбурга Камил Грабара отразил несколько возможностей. Сергей Гnabry пытался ударить с узкого угла на 8-й минуте, но промахнулся. Попытки Харри Кейна (11') и Йoshua Киммиха (13'), после высокого удара, также были отбиты решительным Грабарой.

За несколько минут до перерыва появилась возможность для Мусиала, который нанес удар по воротам, закончив первый тайм с небольшим преимуществом Баварии.

The game swings dramatically

После перерыва Компани столкнулся со своим первым испытанием: пенальти в ворота Вольфсбурга в 47-й минуте, успешно реализованный Майером, оставив Неуера бессильным. Минуты спустя Майер забил снова, воспользовавшись ошибкой нашего неуверенного центрального защитника Мин-Дже Ким, чтобы вывести Вольфсбург вперед.

Атмосфера изменилась, и игра была отмечена интенсивными стычками и потрясающими атаками. Следующая попытка Майера с расстояния 16 метров (51') ударилась о левый столб, сигнализируя о его намерениях.

Томас Мюллер, вышедший на замену в 65-й минуте, сравнялся с рекордом Сеппа Майера в 709 appearances за клуб и быстро последовал за этим достижением с автоголом Камински, в результате мощного удара Кейна со штрафного углового. Гnabry закрепил победу голом в конце.

Несмотря на доминирование Баварии в первом тайме, вратарь Вольфсбурга Камил Грабара сделал несколько памятных сэйвов, чтобы сохранить счет близким. Во втором тайме Вольфсбург перевернул игру, Ловро Майер забил дубль, в том числе пенальти, воспользовавшись ошибками обороны Баварии. Тем не менее, Бавария смогла отбиться, с автоголом Якуба Камински и победным голом Сергея Гnabry, предотвратив сенсационную победу Вольфсбурга над претендентами на титул.

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