ФК "Бавария" мюнхенский смотрит в светлое, золотое будущее на 90 минут.

Перед матчем между Баварией Мюнхен и Байером Леверкузен нет более захватывающей дуэли - возможно, это одна из последних между двумя блистательными немецкими талантами. Будущее этих замечательных игроков неопределенно.

Бавария Мюнхен борется и мечтает. Она борется за общее будущее с одаренным талантом Джамалом Мусиалой и мечтает привести талантливого Флориана Вирца в Мюнхен. В идеальном мире Баварии немецкие футбольные амбиции вскоре будут носить одну и ту же форму, не только в национальной команде, но и на клубном уровне. "Мусиала" - горячая мечта Баварии Мюнхен. По крайней мере, часть этой мечты станет реальностью в эту субботу. Два 21-летних таланта встретятся в главном матче Бундеслиги на Альянц Арене. Мусиала стремится помочь Мюнхену восстановить нарушенную динамику власти и сдвинуть Байер 04 Леверкузен с небес.

Но на небесах сейчас не все гладко. Байер Леверкузен уже находится в кризисе в начале сезона. Несмотря на то, что нападение под руководством Вирца вновь демонстрирует свою силу, другие подразделения команды еще не нашли свою игру. Превосходный коллектив прошлого сезона, который потерпел всего одно поражение в финале Лиги Европы, еще не нашел себя. Это удивительно, учитывая, что состав команды даже усилился. С Алеиксом Гарсией, Мартином Террье, Жанюлем Белосианом и Норди Мукиеле они добавили качества, и только два регулярных игрока, Одилон Коуссоун и Йосип Станишич, покинули команду.

Но что-то не работает. Капитан Гранит Хакка критиковал свою команду после прошлого уик-энда, требуя большего голода и целеустремленности. Он пытался разбудить команду и получил поддержку от своего тренера Хави Алонсо. Время для пробуждения не могло быть лучше, так как Бавария Мюнхен не только стремится восстановить баланс власти, но и находится в отличной форме для этого.

По крайней мере, на основе того, что мы видели до сих пор. В прошлом неделе Мюнхен забил 20 (!) голов в трех матчах против Хольштайна Kiel, Динамо Загреб и Вердера Бремен. Единственный минус: противники Баварии не были самыми сложными. Но это только усиливает их желание доказать себя против двойных чемпионов Байера Леверкузен и блестящего звездного игрока Вирца. Несмотря на международный талант на поле (начало в 6:30 вечера на Sky и live-ticker на ntv.de), игра уже сосредоточена на дуэли немецких виртуозов.

И те, кто очаровал нацию на Евро как "Мусиала", вновь в отличной форме. Мусиала забил три гола и сделал три голевые передачи в шести матчах за Баварию. На чемпионате мира он выразил свое недовольство тем, что не попал в шорт-лист премии "Золотой мяч" в этом году, забив четыре гола против Венгрии и показав средний палец своим критикам. Вирц, который попал в список после своих впечатляющих выступлений в Лиге Европы прошлого сезона, также начал сезон успешно с шестью голами и одной голевой передачей в семи матчах.

Что может быть более захватывающим, чем столкновение титанов? Ну, на стороне Баварии есть новый подписание Майкл Олисе, чья захватывающая игра уже будоражит мечты о том, чтобы стать преемником легенд, подобных Франку Рибери или Арьену Роббену. И в Леверкузене есть Виктор Бонифас, буйный форвард, который недавно потряс зрителей в Лиге чемпионов невероятным пасом, имитируя удар и передавая другим ногой. Нужно видеть, чтобы понять, почему это было так захватывающе. Здесь настоящий мировой класс.

Но дуэль между Мусиалой и Вирцем захватывает по нескольким причинам. Не только потому, что две яркие надежды нации сходятся, но и потому, что Мусиала жаждет субботнего поединка против своего друга Вирца. "Мы хорошие друзья, мы общаемся и поддерживаем контакт", - говорит выдающийся дриблер. "Встреча двух Великих" уже стала темой для обсуждений ("Спорт Бильд"). По крайней мере, 90 минут эта игра будет главным событием в Мюнхене, а не Октоберфестом, и привлечет больше международного внимания, чем пивное событие на Терезиенвизе, которое всегда приносит неожиданные новости из мира знаменитостей.

Легко представить, что "Мусиала" насладится тем, чтобы преследовать титул вместе, не только раз в несколько лет в национальной команде, но и каждую неделю. Итак, Бавария Мюнхен усердно работает над превращением мечты о супердуэте в реальность. Пока все усилия направлены на удержание Мусиалы в клубе. Его текущий контракт истекает летом 2026 года, и он держит все козыри в этих переговорах. Европейские претенденты уже давно следят за супердribleром, которого когда-то тренировал ФК Челси. Премьер-лига может стать прибыльным направлением для бывшего английского юного интернационала, где играют лучшие футболисты и много денег.

Текущее положение дел таково, что "Бавария" имеет возможность сформировать блистательное будущее. Предварительные переговоры с Максом Эберлом и Кристофом Фрейндом, спортивными директорами клуба, свидетельствуют о том, что Мусиала рассматривается как законный преемник Томаса Мюллера на позиции плеймейкера за striker'ами. Большая ответственность, высокая честь. В то же время, в поле зрения также находится Виртц из "Байера". Его контракт действует до 2027 года, но слухи говорят о ценнике в 150 миллионов евро, который может сделать его доступным уже следующим летом. Не считаясь с двумя существенными финансовыми препятствиями, упустить потенциальный дуэт "Мусиала" как доминирующую силу 2020-х было бы неразумно.

По словам Тони Крооса в его последнем подкасте, немецкая футбольная сцена должна чувствовать себя "чрезвычайно благодарной". Виртц и Мусиала - те игроки, которых Германия ждала так долго, добавил Кроос: "Они приведут нас вперед в ближайшие годы, они выиграют нам матчи в ближайшие годы". Оба - талантливые личности, способные превратить "безобидную" ситуацию в опасную - в одиночку. Михаэль Рёшке, имеющий опыт работы в "Байере" и "Баварии", видит в Мусиале "исключительного футболиста, достойного любви, два прекрасных подарка для немецкого футбола". Виртц, по словам Рёшке в "Кикере", - "невероятная сила природы. Мусиала излучает грацию балетного танцовщика Рудольфа Нуреева". В субботу вечером, по крайней мере, на 90 минут, "Бавария" получит возможность заглянуть в золотое будущее прямо в своем стадионе, пусть и в форме соперника.

"Бавария" заинтересована в продлении контракта с Джамалом Мусиалой, который в последнее время показывает впечатляющую форму, забив три гола и отдав три голевые передачи в шести матчах за клуб. Дуэль между Мусиалой и флоряном Виртцем, двумя ярчайшими талантами Германии, станет главным событием в Мюнхене на этот уик-энд, привлечет международное внимание и разожжет мечты о супердуэте в "Баварии".

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