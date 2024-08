ФК "Бавария" борется с ювелирным клубом за свои права

FC Bayern не сыграет в Суперкубке УЕФА в среду или в немецком Суперкубке в это выходные из-за неудачного прошлого сезона. Вместо этого их ждет встреча с клубом ВСГ Тироль в вечернее время. Мюнхен борется с претензиями и трансферами перед началом сезона.

В Мюнхене сейчас думают: "Как все могло бы быть прекрасно". FC Bayern начинает как победитель Суперкубка УЕФА с полной силой в новый сезон. Сметает с поля какой-нибудь низший клуб в Кубке Германии в выходные. Или выигрывает немецкий Суперкубок. И начинает через неделю миссию: 13-й подряд немецкий чемпионат. Все как всегда, мы величайшие.

Но все вышло иначе. Дважды и трижды. Записной чемпион начинает сезон без национального титула впервые с 2012 года. 12-й подряд чемпионат не был выигран при Томасе Тухеле, в Кубке Германии был унизительный проигрыш "ФК Зарбрюккене". Итак, не будет немецкого Суперкубка, если чемпион "Байер Леверкузен" встретится с вице-чемпионом "ВФБ Штутгарт" в субботу (так как "Верксель" тоже выиграл Кубок Германии). Потому что мюнхенцы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов против "Реала Мадрид", они также не могут сыграть в Суперкубке УЕФА в среду, когда королевские победители "Байера" встречаются с "Аталантой Бергамо" в Варшаве.

Вместо этого Мюнхен ждет ВСГ Тироль вечером (6 вечера / FC Bayern TV Plus) в Унтерхахинге. Точнее, "Ваттенер Спортгемайншафт Сваровски Тироль". ВСГ вместо Варшавы, спортивный клуб вместо Суперкубка: претензии не уменьшились, но реальность другая в этом году. Тяжелые дни для успешных боссов и фанатов "Баварии". И их должны предупредить. Это генеральная репетиция перед стартом в Кубке Германии в выходные, и с австрийцами приходит особый клуб, который может испортить рекордному чемпиону старт.

ВСГ - деревенский клуб с особой традицией

"ВСГ Ваттенс" - деревенский клуб из тирольского рынка Ваттенс в районе Инсбрук-Ланд. В муниципалитете проживает 8113 человек, часть пути Якова проходит мимо него, и щит с серебряной косой между черным и синим обозначает герб. Он символизирует Ваттенбах, используемый для гидроэлектростанции, и промышленность, которая формировала место столетиями. Бумажная фабрика Ваттенс, существующая с 16 века, и кристально-режущая фабрика Сваровски, основанная в 1895 году, основали клуб в апреле 1930 года.

После того, как команда главного тренера Филиппа Семлича закончила прошлый сезон в австрийской Бундеслиге на 11-м месте, команда под руководством форварда Лукаса Хинтерсеера (56 игр в Бундеслиге для FC Ingolstadt, VfL Bochum и Hamburger SV) suddenly занимает 2-е место. В течение нескольких минут после двух игр в 5 вечера в прошлую субботу они даже были на 1-м месте. "Забудьте об этом", - сразу же сказал Семлич. "Мы должны оставаться скромными, не должны забывать, откуда мы пришли".

Тем не менее, четыре очка после первых двух игр - это новый рекорд для клуба, в котором также играет Джейми Лоуренс, двухметровый защитник, игравший за FC Bayern с 2017 по 2022 год. Будет ли дрожать Мюнхен? Неизвестно. Они также добились достойных результатов в товарищеских матчах против FC Rottach-Egern (14:1) и "Тоттенхэм Хотспур" (2:1 и 3:2). Но против 1. FC Düren из Региональной лиги Запад было только 1:1.

В "Баварии" все взгляды естественно обращены на нового тренера Винсента Компани, который взял на себя эту работу, потому что больше никто не хотел. Первое впечатление от нового главного тренера в Мюнхене довольно положительное. Он позволяет своей команде беспокоить соперника ранним давлением, агрессивно работать против мяча и смело идти вперед. "Здесь много работы делается, и это то, чего нам не хватало", - недавно сказал патрон "Баварии" Ули Хёнесс о стиле Компани, thus taking a swipe at former coach Thomas Tuchel.

В рекордных чемпионатах снова нет покоя. Как всегда, потенциальные входы и выходы и сопутствующие разговоры вызывают все, кроме покоя на Изаре. Десире Дуэ хотел бы играть за "Пари Сен-Жермен". Кингсли Коман все еще может уйти, но Серж Гnabry, скорее всего, останется. По данным Sky, "Бавария" уже присматривается к рынку трансферов 2025 года, и либо Флориан Вриц из "Байер Леверкузен" (контракт до 2027 года), либо Ксави Симонс (контракт с ПСЖ до 2027 года, арендован в РБ Лейпциг) будут куплены за большие деньги.

Но сначала гранд-клуб с небес приходит. За три дня до того, как команда Компани начнет сезон в первом раунде Кубка против "ССВ Ульм 1846" (пятница, 8:45 вечера). По крайней мере, новый главный тренер остается скромным после успехов против "Тоттенхэма": "Мы ментально очень хороши, физически, технически и тактически мы можем справиться, но нам нужна каждая игра". Как та, против "Ваттенер Спортгемайншафт Сваровски Тироль". Возможно, ожидания в Мюнхене немного изменились.

