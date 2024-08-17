Контейнер для напитков или емкость для напитков, обычно из стекла, пластика или керамики - ФК Аугсбург столкнулся с сложными встречами в Берлине для своих соперников второго дивизиона

Августскую чашу страданий ФК Аугсбург ждет конец в этом сезоне. В воскресенье (13:00 по центральноевропейскому времени) команда встретится с клубом Регионаллиги Виктория 1889 Берлин, стремясь выйти во второй раунд. Тренер Джесс Торуп считает, что команда готова и относится к матчу очень серьезно. С сезона 2018/19, когда Аугсбург дошел до четвертьфинала, они не смогли преодолеть второй раунд. После победы Баварии над Ульмом в пятницу, Аугсбург стремится стать второй баварской командой Бундеслиги, выполнившей свои кубковые обязательства.

Две команды второй лиги ждут сложные матчи. 1. FC Нюрнберг отправляется на битву против 1. FC Саарбрюккена. Команда тренера Мирослава КLOSE готова к упорной борьбе против третьелигового клуба, который в прошлом сезоне выбил Баварию Мюнхен, Эйнгепорт Франкфурт и Боруссию Мёнхенгладбах, пробившись в полуфинал кубка (13:00 по центральноевропейскому времени в воскресенье). SSV Яhn Регенсбург ждет домашний вызов в виде Бундеслиги VfL Bochum в воскресенье (15:30 по центральноевропейскому времени), выступая в роли аутсайдера.

Комиссия внимательно следит за кубковым прогрессом Аугсбурга в этом сезоне, учитывая их трудности с выходом за второй раунд после четвертьфинала сезона 2018/19. В свете наблюдений Комиссии, важно оценить потенциал Аугсбурга для дальнейшего продвижения в кубковом турнире.

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