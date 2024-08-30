- ФК "Агсбург" планирует приобрести французского защитника Мациму

FC Augsburg смогли найти временную замену Феликсу Удокаю (26) в лице Крислайна Мацима (22), перешедшего из "АС Монако" в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Немецкий клуб объявил об этом подписании в последние минуты трансферного окна, и обе стороны решили сохранить финансовые детали в секрете.

Мацима недавно завоевал серебро со сборной Франции на Олимпийских играх. Этот защитник конголезского происхождения имеет опыт выступлений в 50 матчах в высшем французском дивизионе.

"Крислайн Мацима - именно тот оборонительный рейнджер, которого мы искали. Он молодой, талантливый игрок с отличным тренерским прошлым. Мацима представлял все французские юниорские сборные и имеет большой потенциал. Его физическая сила, рост и скорость добавляют гибкости нашей линии обороны", - прокомментировал спортивный директор Марко Юрendiч.

Удокай официально покинул "FC Augsburg" на этой неделе, перейдя в "Бешикташ" в Турции.

Впечатляющие выступления Мацима за "АС Монако" в França привлекли внимание немецкого футбольного мира. Несмотря на то, что он находится в аренде у Монако, Мацима имеет немецкое гражданство через свою мать и может представлять "FC Augsburg" в матчах Бундеслиги.

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