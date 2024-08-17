- Фюрт выходит в кубок без яркого исполнителя.

Греuther Fürth сохраняет любимое место и продвигается вперед в Кубке DFB, обыграв TSV Schott Mainz со счетом 2:0 (1:0) в гостевом матче. Голы, свидетелями которых стали 4235 зрителей на стадионе Bruchweg, были забиты Денис Сребень (8-я минута) и Марлон Мустафа (82-я минута).

Команда гостей доминировала, а Mainz имела потенциальные возможности сравнять счет. Леннарт Тум упустил лучший шанс (19-я минута), промахнувшись с близкого расстояния. Звездный форвард "Греuther Fürth" Юлиан Грин ударился в штангу. Джомейн Консбрук, важный игрок "Греuther Fürth", был вынужден покинуть игру из-за травмы после жесткого подката.

Несмотря на трудности в нападении, Mainz сохраняла надежду до финального свистка, играя с храбростью. Тем не менее, "Греuther Fürth" продемонстрировал превосходную стратегию, и Мустафа забил решающий гол.

Команда из Mainz имела шанс ответить в Кубке DFB, но Леннарт Тум упустил возможность сравнять счет на 19-й минуте. Тем не менее, "Греuther Fürth" продолжил свой путь в Кубке DFB, закрепив победу голом Марлона Мустафы на 82-й минуте.

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