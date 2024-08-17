Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКубок ФФБ

Фюрт не хочет споткнуться о команду из Оберлиги - Ингольштадт ожидает успеха

Греuther Фюрт иногда склонен начинать слишком рано в German Cup. эту ошибку нужно избежать в Майнце, особенно против команды из более низкого дивизиона. Инголштадт, находящийся на третьем уровне, хочет удивить прошлогодних финалистов.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
На начальном этапе Кубка Александр Зорнигер, менеджер Фюрта, должен предоставить предсказуемые...
На начальном этапе Кубка Александр Зорнигер, менеджер Фюрта, должен предоставить предсказуемые стратегии.

- Фюрт не хочет споткнуться о команду из Оберлиги - Ингольштадт ожидает успеха

В субботу (13:00 CET/Sky) "Греuther Fürth" выйдет на поле в матче Кубка Германии, стремясь к повышению в классе. Их соперником в первом раунде будет "TSV Schott Mainz" из Оберлиги. Тренер Александр Цорнигер признал, что под определенными обстоятельствами команды нижних дивизионов могут рассматривать "Фюрт" как подходящего соперника. Однако он подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы такие обстоятельства сложились". После четырех подряд вылетов в первом раунде за последние шесть лет франконцы настроены на то, чтобы избежать еще одного горького поражения.

В то же время, играя в роли аутсайдера, "Ингольштадт" принимает "1. FC Kaiserslautern" в матче в 15:30 CET (Sky). "Кайзерслаутерн" продемонстрировал впечатляющий рывок, чтобы добраться до финала в прошлом сезоне. Новый главный тренер "Ингольштадта" Сабина Виттманн заявила: "Несмотря на наше положение аутсайдера, мы хотим пробиться в следующий раунд". Она также выразила надежду на напряженную игру.

Несмотря на то, что "TSV Schott Mainz" является командой Оберлиги, их тренер Александр Цорнигер видит в "Греuther Fürth" потенциального соперника в Кубке Германии. Однако он четко дал понять, что не хочет, чтобы такие обстоятельства сложились, учитывая благоприятное положение "Фюрта".

С менталитетом аутсайдера, "Ингольштадт" стремится пройти дальше в Кубке Германии, принимая "1. FC Kaiserslautern". Несмотря на свой статус аутсайдера, новый тренер "Ингольштадта" Сабина Виттманн выражает амбиции выйти в следующий раунд и надеется на напряженную игру.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вид с высоты на лесистую местность в Восточной Саксонии
Федеральные земли Германии

Приближающиеся осадки и грозы повышают опасность лесных пожаров

Условия для купания, обусловленные жарой и засухой, представляют угрозу для многих регионов Саксонии. Временное охлаждение и иногда сильные ливни предостергают кратковременное облегчение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В Эмсланде мотоциклист получил тяжелые травмы.
Федеральные земли Германии

В Эмсланде мотоциклист получил тяжелые травмы.

Водительница, не заметив приближающегося мотоциклиста, невнимательно совершает поворот, что заканчивается трагически для мотоциклиста.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Многие люди считают незаменимым пить имбирный чай в холодное время года.
Здоровье

Чрезмерное употребление имбиря: опасность чрезмерного употребления в пищу

Приём имбиря ежедневно утром уменьшает беспокойства и проблемы со здоровьем. Этот корень широко признан универсальным средством. Тем не менее, чрезмерное употребление может неожиданно привести к негативным последствиям.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ламин Ямаль вызвал резонанс на Евро-2024. Некоторое время спустя его отца атаковали ножом.
Спорт

Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

После волнений, вызванных инцидентом со попыткой убийства отца звезды ФК Барселоны Ламин Ямала, судья якобы приказал арестовать одного из четырех подозреваемых.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно