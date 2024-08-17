- Фюрт не хочет споткнуться о команду из Оберлиги - Ингольштадт ожидает успеха

В субботу (13:00 CET/Sky) "Греuther Fürth" выйдет на поле в матче Кубка Германии, стремясь к повышению в классе. Их соперником в первом раунде будет "TSV Schott Mainz" из Оберлиги. Тренер Александр Цорнигер признал, что под определенными обстоятельствами команды нижних дивизионов могут рассматривать "Фюрт" как подходящего соперника. Однако он подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы такие обстоятельства сложились". После четырех подряд вылетов в первом раунде за последние шесть лет франконцы настроены на то, чтобы избежать еще одного горького поражения.

В то же время, играя в роли аутсайдера, "Ингольштадт" принимает "1. FC Kaiserslautern" в матче в 15:30 CET (Sky). "Кайзерслаутерн" продемонстрировал впечатляющий рывок, чтобы добраться до финала в прошлом сезоне. Новый главный тренер "Ингольштадта" Сабина Виттманн заявила: "Несмотря на наше положение аутсайдера, мы хотим пробиться в следующий раунд". Она также выразила надежду на напряженную игру.

Несмотря на то, что "TSV Schott Mainz" является командой Оберлиги, их тренер Александр Цорнигер видит в "Греuther Fürth" потенциального соперника в Кубке Германии. Однако он четко дал понять, что не хочет, чтобы такие обстоятельства сложились, учитывая благоприятное положение "Фюрта".

С менталитетом аутсайдера, "Ингольштадт" стремится пройти дальше в Кубке Германии, принимая "1. FC Kaiserslautern". Несмотря на свой статус аутсайдера, новый тренер "Ингольштадта" Сабина Виттманн выражает амбиции выйти в следующий раунд и надеется на напряженную игру.

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