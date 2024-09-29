Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие.

В многочисленных обществах девственность считается значимой добродетелью. Чтобы сохранить видимость, женщины прибегают к разным тактикам. Компания из Баден-Вюртемберга предлагает кровяные капсулы и искусственные девственные плевы в качестве решений. Спрос растет, но эти продукты вызывают споры.

Большинство покупателей делают однократный заказ, и отзывов очень мало. Владелец бизнеса в Вaghäusel близ Карлсруэ, пожелавший остаться анонимным, называет это "странным". Он торгует кровяными капсулами и "искусственными девственными плевами".

Изготовленные из пищевых красителей и нескольких добавок, их можно вставить во влагалище в капсуле или встроенных в две cellulose мембраны. Капсула должна раствориться в течение двух часов, а крошечные cellulose фрагменты в течение нескольких минут, оставляя красные пятна на простыне, чтобы доказать девственность.

Это может показаться странным, но это распространено во многих культурах. Например, в Индии предбрачные половые связи традиционно осуждаются, и некоторые семьи проверяют простыни после свадебной ночи. Женщины, которые не девственны, считаются аморальными, принося позор себе и своим семьям. В некоторых консервативных сообществах семьи невест подвергаются осуждению, если есть подозрение, что она не девственна.

Неудивительно, что Индия входит в число основных рынков для продуктов бренда "VirginiaCare". Они отправляются по всему миру, в том числе в другие части Азии и арабский мир.

Спорные дискуссии на семинарах

В Германии также девственность является частым предметом обсуждения, как подтверждают консультационные центры. Джанна Джентили из центра здоровья для девочек в Штутгарте сообщает, что спрос на семинарах высок. "Зачастую ведутся жаркие дискуссии." Валентина Сабхи из центра планирования семьи Баланс в Берлине сообщает, что к ней приезжают женщины со всей Германии. "50-60 процентов моих клиентов родились здесь. Они ходили в школу здесь."

Даже уверенные в себе женщины подвержены влиянию культурных норм перед браком, заметила Ютта Плифке из Pro Familia. Мусульманские женщины и те, кто из строгих католических семей, обращаются за консультацией. "Это повторяющаяся тема здесь." Иногда угроза реальна. Гинеколог информирует о женской анатомии и вариантах.

Восстановления девственной плевы, где девственная плева реконструируется, часто запрашиваются. Эти операции рискованнее и дороже, чем кровяные капсулы, говорит Сабхи. "И нет гарантии, что они кровоточат." Она выступает за искусственные кровяные продукты вместо этого.

Terre des Femmes: избегайте эксплуатации кризисных ситуаций

Полный комплект "VirginiaCare" обычно стоит около 130 евро. Покупатели могут приобрести его в Интернете или в аптеке. Он включает в себя две кровяные капсулы и две "искусственные девственные плевы". "Тогда женщины могут попробовать оба варианта", - говорит менеджер. Продукты также продаются по отдельности. Он не раскрывает данные о продажах, но говорит, что спрос вырос на 10-20 процентов в год в последнее время.

"Только экстренные решения", - говорит Лена Хенке, представительница прав на сексуальное и репродуктивное здоровье в организации Terre des Femmes. Инструменты для самоопределения, они определенно не являются. Она критикует некоторые слоганы в рекламе в частности: "С заявлениями типа 'Вы повредили свою девственную плеву', компания эксплуатирует страх тех, кто подвержен риску, и поддерживает заблуждения. Они способствуют сохранению мифа о девственной плеве и концепции девственности." Кризисную ситуацию женщин не следует эксплуатировать в коммерческих целях.

"Миф о девственной плеве"

Организация прав женщин недавно опубликовала информационную брошюру "Нет девственной плевы: информация о девственной плеве". Как и подобные кампании на тему "Миф о девственной плеве", она разъясняет основные заблуждения: "Девственная плева не имеет ничего общего с девственностью." Нет куска кожи, который закрывается и рвется при проникновении. Девственная плева - это своего рода кожный ободок, может выглядеть по-разному, и у некоторых женщин его вообще нет. И: она не всегда кровоточит во время первого секса.

Темы, которые гинеколог Плифке часто обсуждает - и иногда даже использует зеркало, чтобы помочь девушкам и женщинам сформировать самовосприятие. "Факты анатомии часто не ясны."

Простое разъяснение в биологических уроках недостаточно, как также обнаружила Милена Абоян. Режиссер сняла фильм "Элаха" именно на эту тему, который был номинирован на немецкую кинопремию. Ранее она беседовала с немецко-курдским сообществом. "Мы почувствовали, что пришло время поговорить об этом."

Теперь она показывает фильм в школах и других местах и получает много положительных отзывов, говорит Абоян. По ее мнению, однако, тема девственности является лишь одним из аспектов. "Патриархат в обществе является общей проблемой." Речь идет о сексуализации женщин и женских тел. "Нам нужно менять нарративы."

Это не только задача женщин, подчеркивает Абоян. И это не только тема для мигрантов и семей мигрантов. "Патриархат не имеет происхождения." Изнасилование в браке не было преступлением в Германии до 1997 года. Плифке также предостерегает от обвинений: "Это не так давно, что мы тоже чувствовали стыд в Германии." Идея, что невеста должна быть девственницей, была распространена в 1950-х годах.

Комиссия может рассмотреть вопрос о регулировании продажи и использования этих продуктов, чтобы они были этично представлены и не эксплуатировали страхи женщин или поддерживали заблуждения. Несмотря на споры, спрос на такие продукты продолжает расти, особенно в культурах, где девственность высоко ценится.

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