- Финансовые учреждения все больше предоставляют кредиты на жилую недвижимость.

Немецкие банки вновь щедро выдают кредиты на недвижимость, в частности, квартиры и дома. В течение Q2 коллектив немецких ипотечных банков VDP одобрил около 31 миллиарда евро кредитов - на 15,6% больше, чем в Q2 предыдущего года.

Этот рост свидетельствует о самом высоком уровне нового бизнеса с Q3 2022 года, как заявили в VDP, крупном игроке на рынке финансирования недвижимости в Германии, в который входят такие гиганты, как Deutsche Bank, Landesbanks и крупные сберегательные банки.

Спрос на финансирование жилой недвижимости резко вырос: объем кредитов во II квартале достиг 20,1 миллиарда евро - увеличение на одну треть, хотя и с низкой базы. Было выдано больше кредитов, в основном на отдельные дома и дуплексы, а также на собственные квартиры.

"Растущий интерес к владению жильем"

На рынке коммерческой недвижимости не наблюдалось роста нового бизнеса, так как офисный рынок страдал во время рецессии. Здесь объем кредитов упал почти на 7% до около 11 миллиардов евро.

"Рост объема финансирования свидетельствует об очевидном росте спроса на владение жильем", - прокомментировал Йенс Толькмитт, CEO VDP. Он видит признаки того, что кризис на рынке недвижимости может идти на спад. VDP недавно отметил стабильность цен во II квартале.

Ранее высокие процентные ставки и затраты на строительство вызвали кризис на рынке недвижимости. Федеральное статистическое управление сообщило о снижении цен на недвижимость в Германии на 8,4% в 2023 году - самое значительное годовое снижение с момента начала отслеживания в 2000 году.

Рынок недвижимости в Германии переживает существенный рост спроса, как свидетельствует 15,6-процентный рост одобренных немецкими банками кредитов на жилую недвижимость во II квартале. Этот рост на рынке недвижимости в основном обусловлен ростом объема финансирования владения жильем, как отметил Йенс Толькмитт, CEO VDP.

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