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ЭкономикаНовостиУолл-стрит

Финансовые рынки на Уолл-стрит завершают свои самые сильные недельные показатели 2022 года.

 and  Melissa Williams
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Инвесторы из США остаются настороженными в отношении событий на Ближнем Востоке.
Инвесторы из США остаются настороженными в отношении событий на Ближнем Востоке.

Финансовые рынки на Уолл-стрит завершают свои самые сильные недельные показатели 2022 года.

После шести дней подряд побед американские инвесторы завершили неделю на мажорной ноте. Недавние данные по розничной торговле и фондовому рынку США вызывают оптимизм в отношении повышения ставок в сентябре, что способствует росту цены на золото.

В пятницу американские рынки продолжили свой успех предыдущего дня, и неделя на Уолл-стрит стала самой сильной за все время. Индекс Доу-Джонса вырос на 0.2% и достиг 40 660 пунктов, в то время как S&P 500 и Насдак Композит оба прибавили по 0.2%.

Опасения по поводу спада экономики США ослабли, и вероятность снижения ставок в сентябре возросла, несмотря на первоначальные предположения о незначительном снижении на 25 базисных пунктов. Сильные данные по розничной торговле предыдущего дня вызвали всплеск и продолжали поддерживать рынок к концу недели. По словам Билла Адса, главного экономиста Comerica Bank, "потребители толкают экономику вперед. Робкий рост розничных продаж suggerst, что ФРС склоняется к снижению ставки на 25 базисных пунктов в сентябре вместо половины процента".

Данные текущего дня подтвердили существующую историю, предлагая аргументы в пользу снижения ставки и успокаивая опасения по поводу надвигающейся рецессии. Хотя количество начатых и выданных разрешений на строительство в США оказалось больше, чем ожидалось, потребительская уверенность оказалась положительным сигналом, так как она улучшилась больше, чем прогнозировалось, в августе.

Турбулентность на рынке сырьевых товаров

Доллар США ослаб на фоне усиления спекуляций о снижении ставок, что привело к снижению индекса доллара на 0.5%. Цена на золото достигла нового исторического максимума, торгуясь на спотовом рынке по $2 509,48 за унцию. Вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой США в сентябре, слабый доллар и увеличение покупок со стороны частных инвесторов из Китая способствовали росту драгоценного металла. Угрозы геополитической обстановки на Ближнем Востоке также указывались в качестве причины роста цены.

Между тем, цена на нефть резко упала после предыдущего дня роста. Игроки рынка ссылались на сохраняющиеся опасения по поводу спроса, в частности, из Китая, и прогресс в переговорах о прекращении огня в конфликте в Газе. Президент США Джо Байден доложил о прогрессе в переговорах.

Давление на отдельные акции

Индивидуальные акции испытали давление, с Applied Materials потерявшей 1,9%. Это может быть связано с продажей после того, как компания сообщила о более высоком доходе и прибыли в третьем квартале благодаря сильному спросу на ИИ. Однако участники рынка ожидали более обнадеживающего прогноза.

Правительство США планирует оказать помощь Texas Instruments в размере до $4,6 миллиардов в виде грантов и займов для строительства трех новых заводов по производству полупроводников в Техасе и Юте. Однако аналитики предположили, что компания может сократить свои инвестиции, намекая на снижение спроса.

Американский фармацевтический гигант Pfizer (-1,4%) и его немецкий партнер Biontech (-2,4%) не достигли важной клинической цели в испытании фазы 3 для своей новой вакцины против COVID-19 и гриппа. Комбинированная вакцина достигла только одного из двух основных показателей.

Тем не менее, акции H&R Block выросли на 12,1%. Компания по подготовке налоговых деклараций сообщила о квартальных результатах и прогнозах, превышающих ожидания рынка.

После успешной недели на Уолл-стрит индексы Доу-Джонса, S&P 500 и Насдак Композит все показали рост в пятницу, при этом индекс Доу-Джонса достиг нового рекорда в 40 660 пунктов. Эта сильная динамика на Уолл-стрит сопровождалась оптимизмом на рынке сырьевых товаров, в частности, на золоте, которое достигло нового исторического максимума на фоне спекуляций о снижении ставки Федеральной резервной системой США в сентябре.

Турбулентность на рынке сырьевых товаров также привела к снижению цены на нефть после предыдущего дня роста, при этом сохраняющиеся опасения по поводу спроса, в частности, из Китая, и прогресс в переговорах о прекращении огня в конфликте в Газе сыграли свою роль в снижении.

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