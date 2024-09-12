Финансовые районы ускоряют свой темп.

На Уолл-стрит распространено мнение, что ФРС планирует повысить процентные ставки на следующей неделе. Однако вероятность значительного повышения ставок снизилась после выхода последних данных по инфляции. Тем не менее, фондовый рынок продолжает расти, а безпроцентное золото достигла нового рекордного максимума.

Американские акции выросли в четверг благодаря ожиданиям более низких процентных ставок. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на 0.6% выше, на уровне 41 096 пунктов. Nasdaq вырос на 1%, достигнув 17 569 пунктов, в то время как S&P 500 вырос на 0.7%, закрывшись на уровне 5 595 пунктов.

Индекс производительских цен в августе вырос на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост на 0.1%, после нулевого роста в июле.Peter Cardillo, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, заявил: "Сегодняшние данные suggerent, что ФРС не будет снижать ставки так агрессивно, как ожидалось ранее". Теперь инвесторы ждут снижения ставки федеральных фондов на 0.25% 18 сентября. Значительное снижение на 0.5% маловероятно. Текущая ставка находится в диапазоне 5.25% - 5.50%.

Рост цен на нефть из-за опасений по поводу производства

Ожидание снижения процентных ставок привело к росту цен на металлы. Цена унции золота достигла нового исторического максимума, увеличившись на 1.9% до $2 558,06. Инвесторы делают ставку на положительное влияние на экономику.

Опасения по поводу длительных перебоев в производстве из-за урагана ФIONA привели к росту цен на нефть. Фьючерсный контракт на североморскую Brent подорожал на 2.2% до $72,19 за баррель. Фьючерсный контракт на нефть WTI в США вырос на 2,7% до $69,16 за баррель. Ураган ФIONA временно приостановил около четверти производства нефти в Мексиканском заливе.

Акции Moderna резко упали

Инвесторы также покупали акции технологических компаний. Акции Nvidia выросли на 2% в течение двух дней подряд. Сообщается, что правительство США планирует разрешить экспорт продвинутых чипов в Саудовскую Аравию для Nvidia. "Лихорадка ИИ на рынке вернулась в полную силу", - прокомментировал стратег по рынку Jürgen Molnar из RoboMarkets.

Акции Warner Bros. Discovery выросли более чем на 10%. Американский медиаконгломерат продлил соглашение о распространении контента с компанией Charter Communications earlier than planned.

Акции Kroger выросли на 7,2% после того, как супермаркет повысил свой прогноз выручки после сильного второго квартала. С другой стороны, акции Moderna упали примерно на 12% до четырехлетнего минимума после того, как компания не оправдала ожиданий аналитиков в отношении продаж в следующем году.

Акции Dow упали примерно на 1% после того, как химическая компания снизила свой прогноз выручки на третий квартал. Dow связывает это с проблемами на заводе по производству этилена в Техасе, а также с более высокими затратами на сырье и давлением на маржу в Европе.

Для получения более подробной информации о сегодняшней рыночной активности нажмите здесь.

По мере роста вероятности снижения процентных ставок трейдеры могут рассмотреть возможность инвестирования в акции. Несмотря на ожидания повышения процентных ставок ФРС, торговля акциями некоторых компаний, таких как Moderna, значительно снизилась.

Несмотря на положительное влияние снижения процентных ставок на фондовый рынок, трейдерам все равно следует внимательно рассмотреть показатели и перспективы отдельных компаний перед принятием решения об инвестировании в акции.

Читайте также: