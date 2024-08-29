Финансовые районы размышляют о состоянии американского экономического ландшафта.

В то время как инвесторы обрабатывают впечатляющую отчетность Nvidia, внимание Уолл-стрит смещается на возможное повышение ставок в сентябре. Американская экономика демонстрирует лучшие результаты, чем ожидалось, что благоприятно для акций.

Уолл-стрит закрылась волатильно в четверг. Индексы S&P-500 и Nasdaq, доминируемый технологиями, сдали свои ранние прибыли в поздних торговых сессиях. Индекс Доу Джонса закрылся на 0,6% выше, на уровне 41 335 пунктов. S&P-500 остался практически без изменений, а Nasdaq Composite снизился на 0,2%. Было 1 875 победителей (ранее 1 042), 910 проигравших (ранее 1 729) и 77 акций, которые остались без изменений (ранее 97).

Отчетность Nvidia, превзошедшая ожидания с более чем удвоенными доходами и прибылью, вызвала интерес. Однако оптимизм был притушен из-за неубедительного прогноза. Оба прогноза доходов и маржи оказались хуже, чем в предыдущем квартале. Кроме того, производство нового поколения чипов ("Блэквелл") начнется на квартал позже, чем ожидалось. В результате акции Nvidia упали на 6,4%, а полупроводниковый подиндекс S&P-500 снизился на 3,7%.

Ожидание данных по ценообразованию в пятницу

После данных Nvidia интерес инвесторов к экономическим данным США и их влиянию на денежно-кредитную политику ФРС возродился. Однако будет любопытно посмотреть, что произойдет в пятницу, когда будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE) для расходов американских потребителей в августе.

На экономическом фронте рост ВВП США во втором квартале был пересмотрен в сторону повышения до годовой ставки 3,0% с первоначальной оценки 2,8%. Первичные заявки на пособия по безработице также остались практически неизменными, снизившись на 2 000 до 231 000.

Ралли доллара продолжается - цены на нефть вновь растут

На рынке Forex доллар продолжил укрепляться, продлевая недавний ралли после 13-месячного минимума. Индекс доллара вырос на 0,3%. По данным Validus Risk Management, данные, выпущенные в четверг, указывают на то, что ФРС, возможно, не будет снижать процентные ставки так агрессивно, как ожидают некоторые инвесторы, что поддерживает доллар. "На рынке есть некоторая неопределенность в отношении того, насколько ФРС снизит ставки на 25 или 50 базисных пунктов на заседании в сентябре, и сегодняшние данные указывают на снижение на 25 базисных пунктов".

Доходность облигаций также выросла после выхода экономических данных. Данные успокоили инвесторов в отношении вероятности того, что ФРС потребует агрессивных снижений процентных ставок. Доходность 10-летних облигаций выросла на 3,0 базисных пункта до 3,87%.

Цены на нефть вновь растут после недавнего снижения

Цены на нефть вновь растут после недавнего снижения. Цены на Brent и WTI выросли на 1,9%. Более высокие, чем ожидалось, данные по ВВП указывают на увеличение спроса на энергию, сообщается.

Цена на золото растет на 0,7% до $2 522

Цена на золото выросла на 0,7% до $2 522. Спрос со стороны инвесторов и центральных банков остается сильным, и долгосрочные ожидания остаются оптимистичными,according to Hani Abuagla, Senior Market Analyst at XTB MENA. Несмотря на возможность коррекции или продажи по прибыли, золото остается многообещающим в долгосрочной перспективе и может служить защитой от волатильности других активов.

Apple растет, а HP падает

Apple (+1,5%), похоже, делает ставку на успех своих ранних смартфонов с интеграцией ИИ. Как сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники, Apple поручила своим поставщикам подготовить компоненты и детали для примерно 88-90 миллионов смартфонов. Кроме того, ходят слухи об инвестициях Apple в OpenAI, что укрепит ее отношения с важным партнером по ИИ.

Salesforce (-0,7%) превзошла ожидания по доходам, прибыли и операционной марже во втором квартале и повысила свой прогноз. HP (+2,0%) превзошла ожидания по доходам в третьем квартале, но не оправдала консенсус-прогнозы по прибыли.

Акции Crowdstrike растут на 2,8%

Crowdstrike превзошла ожидания по доходам во втором квартале, но снизила свои годовые цели и дала пессимистичный прогноз на текущий квартал. Несмотря на то, что один из худших когда-либо IT-простоев повлиял на второй квартал Crowdstrike, он оказался лучше, чем ожидалось, отмечает UBS.

Несмотря на положительное влияние отчета Nvidia на общий рынок, внимание Уолл-стрит сместилось на возможное повышение ставок в сентябре, с беспокойством по поводу перенесенного графика производства нового поколения чипов Nvidia, которое повлияло на акции технологических компаний. В то же время основные индексы Уолл-стрит показали смешанные результаты, с индексом Доу Джонса, закрывшимся на 0,6% выше, в то время как S&P-500 и Nasdaq Composite закрылись с минимальными изменениями и снижением соответственно.

Читайте также: