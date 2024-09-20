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Финансовые потери от остановки Boeing в настоящее время составляют 572 миллиона долларов, и ожидается, что эта цифра будет еще больше увеличиваться.

Исходя из оценок группы'Anderson Economic Group', семидневная стачка 33 000 рабочих, состоящих в профсоюзеМеждународная ассоциация машиностроителей Boeing, обошлась в 572 миллиона долларов.

 and  Anne Legman
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Финансовые потери от остановки Boeing в настоящее время составляют 572 миллиона долларов, и ожидается, что эта цифра будет еще больше увеличиваться.

Скорость финансовых потерь для Boeing ускорится значительно, если в течение двух недель не будет достигнуто соглашение, как считает Патрик Андерсон, основатель и президент мичиганской исследовательской фирмы, имеющей опыт оценки экономических нарушений, вызванных забастовками. Андерсон сказал CNN, что хотя потери Boeing в первый неделю значительны, они будут ничтожны по сравнению с потерями в последующие недели. Однако эти потери все еще меньше, чем оцененные $1,6 миллиарда, которые Boeing потерял в первый неделю прошлогодних забастовок у General Motors, Ford и Stellantis. По словам Андерсона, пока Boeing не оказал заметного влияния на экономику.

После инцидента с разрывом двери в полете Boeing 737 Max в январе поставки Boeing нескольким авиакомпаниям были задержаны, что привело к более пристальному вниманию Федерального управления гражданской авиации (FAA). Андерсон заявил, что обе стороны все еще находятся на значительном расстоянии друг от друга в переговорах, и если Boeing вскоре объявит о массовых увольнениях несоюзных сотрудников, потери могут достичь $1 миллиарда к началу следующей недели.

Основная часть этих потерь связана с практически полной остановкой производства коммерческих самолетов Boeing, из-за которой компания потеряла $445 миллионов в первый неделю из-за невозможности завершить и доставить самолеты клиентам. Boeing получает основной доход при поставке самолетов.

Потери для сотрудников и поставщиков составляют около $117 миллионов в первый неделю. Основным вкладчиком в эти потери являются члены профсоюза, примерно 33 000 человек, которые находятся на забастовке, и поставщики. Верхняя часовая ставка для членов профсоюза составляет $51,30, что дает еженедельную зарплату $2052, не считая дополнительных надбавок и сверхурочных.

Грядущие увольнения

Ранее на этой неделе CEO Boeing Келли Ортберг сообщил сотрудникам в электронном письме, что в ближайшее время большое количество несоюзных работников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Эти сотрудники, находящиеся в отпуске, не будут получать зарплату одну неделю из четырех в течение всего срока забастовки. Компания также объявила о приостановке найма и прекращении новых заказов у поставщиков и подрядчиков для сохранения наличных денег.

Независимо от продолжительности забастовки, путь Boeing к прибыльности долог. ФАА ограничивает текущую скорость производства Boeing 737 Max из-за усилий по повышению качества своей сборки.

Будущий самолет Boeing, 777X, жизненно важен для возвращения к прибыльности, но столкнулся с проблемами в испытательных полетах и ​​отстает на несколько лет от графика сертификации для пассажирских перевозок. У Boeing нет достаточных средств для разработки нового модельного самолета, чтобы соответствовать рыночным потребностям, и его продажи значительно отстают от его главного конкурента, Airbus.

Завод Boeing в Южной Каролине, не входящий в профсоюз, который производит Boeing 787 Dreamliner, по-прежнему работает. Однако, несмотря на то, что Dreamliner является самым дорогим самолетом компании, в первые восемь месяцев года было произведено только 32 из них, что эквивалентно количеству самых продаваемых Boeing 737 Max, произведенных в последние месяцы. Max, а также два грузовых самолета, Boeing 777F и Boeing 767F, производятся на заводах, входящих в профсоюз, которые в настоящее время закрыты из-за забастовки.

По словам Андерсона, забастовка приведет к местным потерям около $10 миллионов, включая те, которые происходят в предприятиях поблизости. Деятельность Boeing значительно затронута текущей забастовкой, с потенциальными потерями, которые могут достичь $1 миллиарда к началу следующей недели. Основным фактором этих потерь является практически полная остановка производства коммерческих самолетов Boeing, что привело к потере $445 миллионов в первый неделю.

Несоюзные сотрудники Boeing также страдают от ситуации, так как многие из них вскоре будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что повлияет на их доходы и местную экономику.

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