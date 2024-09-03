Финансовые обстоятельства не могут оправдать поддержку правых популистских кандидатов.

Экономическая ситуация в Восточной Германии не объясняет подъем правого популизма, заявляет экономист Рейнт Гропп. Это не значит, что ответственность "трафика" за радикализацию через экономические политики можно сбрасывать со счетов, считает Гропп, возглавляющий Институт экономических исследований Лейбница в Халле.

Теперь и бизнес-сообщество, и политики давно бьют тревогу. И их опасения оправдались: ультраправые "Альтернатива для Германии" (АфД) стали самой сильной силой на выборах в ландтаг Тюрингии и лишь немного не дотянули до этого в Саксонии. Какие последствия это имеет для экономики?

Гропп различает результаты выборов в Саксонии и Тюрингии. В Саксонии возможно образование демократической партии большинства, а в Тюрингии формирование коалиции против победившего АфД маловероятно. Экономически ситуация сложная.

Какие именно экономические проблемы стоят перед бизнесом в связи с АфД?

Основная проблема для компаний различных отраслей и регионов - дефицит квалифицированной рабочей силы из-за демографических изменений. Ежегодно много людей уходят на пенсию, а молодых, вступающих в рабочую силу, становится меньше. АфД не предлагает решений для этой критической экономической проблемы. Наоборот, их отказ от поддержки трудовой миграции и интеграции беженцев только усугубляет ситуацию. В результате Германия может одновременно терять как важных сотрудников, так и инвесторов и предприятия.

Эти опасения связаны только с перспективой правления АфД в Тюрингии или такие процессы уже запущены успехом правого крыла на выборах и доминированием в политической дискуссии?

Влияние АфД уже заметно, несмотря на отсутствие правительственной ответственности. Оно толкает другие партии вперед и смещает их политические позиции. Например, в Саксонии министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer в ходе избирательной кампании высказывался по вопросам, расходящимся с мнением большинства своей партии, например, по конфликту в Украине. В общем, популистские партии имеют тенденцию влиять на политику непопулистских партий.

Праворадикализм и насилие давно присутствуют в некоторых частях Саксонии и Тюрингии. Неужели ожидаемые оттоки уже начались?

Эмпирически трудно установить однозначную причину того, почему люди покидают определенные регионы или отказываются переезжать. Но я считаю, что после победы АфД на выборах в Тюрингии мы перешли определенный рубеж. Это дает сигнал людям в местах типа США, Франции или Великобритании, что политическая обстановка может быть неблагоприятной. По крайней мере, в Тюрингии победное влияние АфД может побудить многих высококвалифицированных иностранных рабочих пересмотреть свои планы о поселении, что вызовет проблемы.

Кроме миграции и квалифицированной рабочей силы, есть ли другие позиции АфД по экономике, вызывающие проблемы?

Изменение климата и снижение выбросов CO2, скорее всего, будут значительной темой в ближайшие десятилетия, наряду с демографией. АфД утверждает, что изменение климата не происходит и что никаких действий не требуется. Это снижает готовность населения терпеть определенные жертвы, которые, несомненно, понадобятся. Стоимость приспособления к изменению климата может возрасти, если не видеть возможностей для трансформации, а видеть только связанные с ней затраты. Это может привести к значительному ущербу на местном уровне, например, препятствовать инвестициям в возобновляемую энергетику.

Экономика страдает не только от эскалации праворадикализма, но и от экономического недовольства населения как причины подъема популизма, особенно в Тюрингии и Саксонии?

Если оценить нынешнее положение типичного восточногерманца по сравнению с 20 или 25 годами назад, нет видимых причин для поддержки правого популизма. Массовая безработица сменилась полной занятостью, а зарплаты постепенно догоняют западногерманские.

Тем не менее, многие восточные немцы воспринимают себя как зависимых или обделенных.

Эти люди сравнивают себя не со своим собственным прогрессом, а с искусственно идеализированным представлением о том, как живут другие. Эмпирически, мало корреляции между местной экономической ситуацией и долей голосов за правые партии. Местные экономические условия объясняют всего 2-3% голосов за правые партии; но связь между тем, как человек информирован, и голосованием за правый популизм сильна. Люди, поддерживающие правый популизм, в основном получают информацию из социальных сетей, что создает искаженную реальность.

В социальных сетях людей часто знакомят с клипами, где люди хвастаются тем, что работают всего два часа в день из дома и зарабатывают миллион евро в год. Житель Хойерсверды видит это и говорит: "Я работаю по восемь часов в день, плачу налоги, но зарабатываю всего 40 000 евро. Это заставляет меня чувствовать себя обделенным, так как я отстаю от этой фантастической, очень успешной группы". Такие чувства недовольства не ограничиваются Восточной Германией. Это явление более распространено среди западных немцев. В сравнении, восточные немцы ведут себя подобно большинству населения в странах типа Венгрии, Австрии, Италии или Франции.

Является ли это экономическое недовольство в Восточной Германии в основном плодом воображения или заблуждений?

Недовольство вызвано ложными или преувеличенными сравнениями. Многие люди, в том числе маргинализированные группы, такие как беженцы или получатели пособий, часто считают, что они получают необоснованные преимущества от государства, в то время как сами должны усердно работать. Это не соответствует действительности.

Какие последствия это имеет для экономической политики и может ли это способствовать антирадикализационной стратегии?

Недовольство возникает из-за ошибочных или преувеличенных сравнений. Многие люди, в том числе маргинализированные группы, такие как беженцы или получатели пособий, часто считают, что они получают необоснованные преимущества от государства, в то время как сами должны усердно работать. Это не соответствует действительности.

Экономическая политика сама по себе может не достаточна для противодействия радикализации. Важно целенаправленно воздействовать на фундаментальные причины экономического недовольства, такие как неравенство и отсутствие возможностей. Однако не менее важно смягчить распространение дезинформации и искаженной реальности. Решение этих проблем может потребовать комплексного подхода, включающего образование, медиаграмотность и усилия по представлению более правдивой и сбалансированной картины реальности на различных платформах.

Экономическая политика в этом контексте может казаться менее значимой, чем некоторые считают. С другой стороны, последовательно общаемая и реализуемая стратегия, предполагающая ценность экономической политики, является бесценной. К сожалению, непостоянная экономическая политика коалиции "Светофор" в последнее время вызвала широкие колебания. Это непостоянство, скорее всего, будет более ощутимо для жителей Восточной Германии из-за исторических опытов и, следовательно, окажет более сильное влияние на поведение избирателей.

Менее важны конкретные решения экономической политики, такие как щедрые субсидии для отдельных промышленных проектов - важнее последовательная, четко обозначенная стратегия?

Верно. Я надеюсь, что результат выборов послужит напоминанием для коалиции "Светофор" в Берлине о том, как наилучшим образом использовать последний год перед следующими федеральными выборами, чтобы повысить свою последовательность, согласованность и стратегическое мышление в этом аспекте, что существенно поможет в борьбе с правопопулизмом.

Макс Борowski и Рейнт Гропп вели беседу.

Экономические вызовы, связанные с позицией AfD по вопросу миграции высококвалифицированных рабочих и интеграции беженцев, могут иметь серьезные последствия, потенциально приводя к потере ценных кадров и инвесторов в Германии. Кроме того, отрицание AfD изменения климата и необходимости сокращения выбросов CO2 может помешать инвестициям в возобновляемую энергию и увеличить затраты на адаптацию к изменению климата.

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