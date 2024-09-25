Финансовый сектор ждет выпуска данных о потребителях

Вчерашние рекордные показатели на Уолл-стрит сменились умеренным снижением в середине недели. Вероятность дальнейшего роста казалась менее вероятной, судя по разговорам. Индексы Dow-Jones и S&P-500 достигли новых пиков накануне. Тем не менее, на рынке сохраняется беспокойство о возможной жесткой посадке американской экономики, несмотря на снижение процентных ставок Федеральным резервом. Вчера показатели потребительской уверенности продемонстрировали снижение. Американские потребители, которые вносят около 70% в ВВП страны, являются ключевым фактором в экономике.

Индекс Dow-Jones упал на 0,7% до 41 915 пунктов. S&P-500 снизился на 0,2%. Однако индекс Nasdaq Composite показал небольшой рост на 8 пунктов. За день 799 акций (ранее 1695) выросли, а 2007 (изначально 1066) упали. Всего 59 акций (ранее 97) остались без изменений.

По-прежнему остаются неясности относительно того, сможет ли инфляция быть сдержана. Более подробную информацию по этому вопросу может предоставить индекс цен ПЦП, который будет выпущен в пятницу. Этот индекс является предпочтительной мерой инфляции ФРС. Инвесторы ждут от него сигналов о будущей политике ФРС в отношении процентных ставок. Кроме экономической активности, в течение недели было мало событий. Продажи новых домов в августе показали снижение, хотя и не такое сильное, как ожидалось. Фактический спад составил 4,7%, а не 5,3%, как прогнозировалось.

Amgen потерпел самое большое падение в индексе Dow-Jones

Amgen пострадал больше всего в индексе Dow-Jones, снизившись на 5,5%. Биотехнологическая компания представила разочаровывающие результаты для двух тщательно наблюдаемых препаратов.

Акции Alphabet (-0,5%) и Microsoft (+0,7%), компаний, стоящих за Google, показали небольшие колебания. Google якобы подал официальную жалобу в Еврокомиссию против Microsoft, усиливая продолжающуюся дискуссию в области облачных вычислений. Google обвиняет Microsoft в использовании своего доминирования на рынке enterprise-software для давления на компании, чтобы они использовали платформу Azure и оставались ей верными.

KB Home упал на 5,4%. Застройщик смог увеличить свою прибыль на акцию в третьем квартале, но не дотянул до ожиданий рынка. С другой стороны, Progress Software превзошел ожидания рынка в третьем квартале и повысил свой годовой прогноз. Акции выросли на 11,8%.

Доллар восстанавливается - цены на нефть падают

На валютном рынке доллар показал сильный рост после недавних потерь. Индекс доллара вырос на 0,5%. Однако ожидание снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре все еще влияет на настроения в отношении доллара. По словам Марка Чандлера из Bannockburn, "слабая consumer confidence в США, особенно в отношении рынка труда, спровоцировала спекуляции о дальнейшем снижении ставки ФРС на 50 базисных пунктов". Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре сейчас составляет 58%, согласно инструменту FedWatch на CME.

Доходности облигаций существенно выросли на вторичном рынке. Доходность десятилетних облигаций выросла на 5,7 базисных пункта до 3,79%. Рост произошел перед важными экономическими данными США и серией выступлений представителей ФРС, в том числе председателя ФРС Пауэлла, на которые инвесторы внимательно следят в поисках подсказок о будущей денежно-кредитной политике ФРС. Цены на нефть упали несмотря на существенное снижение запасов сырой нефти в США из-за сохраняющихся опасений по поводу глобального спроса. Цены на WTI и Brent упали до 2,5%. Значительное снижение consumer confidence в США в сентябре бросило тень на перспективы спроса в крупнейшей стране-импортере нефти, сказал Фавад Разакзад, аналитик StoneX. Пока не ясно, будут ли новые экономические меры Китая достаточными для стимулирования роста. Цена на золото выросла в шестой раз подряд, достигнув нового исторического максимума. Унция золота выросла на 0,1% до $2660. Цена на золото продолжает поддерживаться ожиданиями более низких процентных ставок в США, которые ослабляют доллар, сказал Рикардо Эвангелиста, старший аналитик ActivTrades. Трейдеры теперь сосредоточены на трех значительных рисковых событиях: выходе ВВП США в четверг, выступлении председателя ФРС Пауэлла и данных по расходам на личное потребление в пятницу.

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Снижение на Уолл-стрит может быть обусловлено сохраняющимися опасениями по поводу американской экономики, так как есть опасения о возможной жесткой посадке, несмотря на снижение процентных ставок. Несмотря на то, что Amgen пострадал больше всего в индексе Dow-Jones, цена на золото продолжает расти из-за ожиданий более низких процентных ставок в США, которые ослабляют доллар.

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