Финансовый сектор хвастается, что он самый значимый на этой неделе.

После неожиданного изменения ставки ФРС американские фондовые индексы достигли новых высот. Впоследствии наблюдались случаи фиксации прибыли. Индекс Доу закрылся в плюсе на 0,1% на отметке 42 063 пункта, в то время как S&P-500 и Nasdaq Composite снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Выросло 957 акций (изначально 2227 в четверг), упало 1835 (ранее 593), и 63 остались без изменений.

Инвесторы, возможно, воспользовались снижением ставок ФРС и позитивными экономическими данными, опубликованными в четверг, чтобы зафиксировать прибыль в конце недели, что способствовало росту индексов Доу Джонса и S&P-500, но привело к снижению Nasdaq Composite. В течение недели выходит еженедельный отчет о результатах ведущих фондовых индексов и отдельных компаний на американском фондовом рынке.

Несмотря на падение акций FedEx из-за снижения выручки и прибыли, снижение ставок ФРС может стимулировать спрос в секторе логистики, как считает Lennar, чьи акции упали, несмотря на превышение рыночных ожиданий из-за оптимизма в отношении решения ФРС. Эти еженедельные отчеты могут прояснить рыночные тенденции и повлиять на стратегии инвестирования.

Рыночные слухи о поглощении толкают Intel вверх - FedEx спотыкается

Акции Intel подскочили более чем на 7% на фоне слухов о поглощении. Sources сообщают, что чипмейкер Qualcomm (-2,9%) сделал предложение о покупке Intel в последние дни.

Nike в центре внимания из-за смены руководства. CEO Джон Донохью уходит, и Эллиотт Хилл, имеющий почти три десятилетия опыта работы на руководящих должностях в Nike, займет его место. Возвращение Хилла воспринимается рынком положительно, акции Nike выросли на 6,8%. Компания по производству спортивной одежды недавно теряла долю рынка в пользу новых конкурентов, таких как On и Hoka. Аналитики спорили, был ли Донохью, имеющий опыт работы в сфере технологий и ранее работавший в eBay, лучшим выбором на пост CEO.

Между тем, акции FedEx рухнули на 15,2%. Компания по логистике сообщила о снижении выручки и прибыли в первом квартале и понизила прогнозы. UPS упала на 2,7%. General Motors (+0,5%) объявила о масштабном отзыве в США из-за дефекта, который не своевременно оповещает водителей о низком уровне тормозной жидкости. Автопроизводитель отзывает около 450 000 автомобилей модельного года 2023 и 2024. В число отзываемых входят пикапы и внедорожники.

Constellation Energy взлетела на 22,3%. Компания по производству энергии достигла соглашения с Microsoft (-0,8%) о возобновлении работы неисправного реактора блока 1 на Три-Майл-Айленд возле Харрисбурга. Microsoft будет получать электроэнергию, произведенную там. Три-Майл-Айленд стал местом самой серьезной ядерной аварии в истории США в 1979 году, когда в блоке 2 реактора произошел частичный расплав. Lennar превзошла рыночные ожидания по итогам третьего квартала. Кроме того, застройщик выразил оптимизм в отношении стимулирования спроса на жилье благодаря снижению ставок ФРС. Однако ее акции упали на 5,3%, после того как они выросли примерно на 30% в предыдущие три месяца.

Доллар укрепляется - Цены на нефть снижаются

На валютном рынке наблюдалось незначительное укрепление доллара. Индекс доллара вырос на 0,1%. Японская иена пострадала, первоначально не реагируя на решение о ставке Банка Японии (BoJ). Однако позже заявления губернатора BoJ Казуо Уэды вызвали ослабление иены. "В свете растущей неопределенности мы хотели бы сделать небольшую паузу, чтобы проанализировать ситуацию", - сказал Уэда. Его основной прогноз остается благоприятным для США, но риски для этого прогноза недавно возросли из-за признаков замедления экономики.

Цены на нефть слегка снизились из-за опасений по поводу спроса со стороны крупнейших стран, потребляющих нефть, в том числе Китая. Цены на нефть WTI и Brent упали до 0,3%. На рынке государственных облигаций облигации были проданы из-за позитивных экономических прогнозов, что привело к росту доходностей. Доходность по десятилетним облигациям выросла на 2,5 базисных пункта до 3,74%. Цены на золото продолжали расти после сильных результатов накануне. Снижение ставок ФРС продолжало поддерживать рост. Цена унции золота выросла на 1,3%.

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Инвесторы, возможно, воспользовались позитивными экономическими данными и снижением ставок ФРС, чтобы продать свои прибыльные позиции в конце недели, что способствовало небольшому росту индексов Доу Джонса и S&P-500, но привело к снижению Nasdaq Composite. В течение недели выходит еженедельный отчет о результатах ведущих фондовых индексов и отдельных компаний на американском фондовом рынке.

Несмотря на падение акций FedEx из-за снижения выручки и прибыли, снижение ставок ФРС может стимулировать спрос в секторе логистики, как считает Lennar, чьи акции упали, несмотря на превышение рыночных ожиданий из-за оптимизма в отношении решения ФРС. Эти еженедельные отчеты могут прояснить рыночные тенденции и повлиять на стратегии инвестирования.

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