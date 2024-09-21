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ЭкономикаНовостиЕженедельный отчет

Финансовый сектор хвастается, что он самый значимый на этой неделе.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут
После демонстрации в четверг, Уолл-стрит заканчивает уик-энд с минимальными финансовыми потерями.
После демонстрации в четверг, Уолл-стрит заканчивает уик-энд с минимальными финансовыми потерями.

Финансовый сектор хвастается, что он самый значимый на этой неделе.

После неожиданного изменения ставки ФРС американские фондовые индексы достигли новых высот. Впоследствии наблюдались случаи фиксации прибыли. Индекс Доу закрылся в плюсе на 0,1% на отметке 42 063 пункта, в то время как S&P-500 и Nasdaq Composite снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Выросло 957 акций (изначально 2227 в четверг), упало 1835 (ранее 593), и 63 остались без изменений.

Инвесторы, возможно, воспользовались снижением ставок ФРС и позитивными экономическими данными, опубликованными в четверг, чтобы зафиксировать прибыль в конце недели, что способствовало росту индексов Доу Джонса и S&P-500, но привело к снижению Nasdaq Composite. В течение недели выходит еженедельный отчет о результатах ведущих фондовых индексов и отдельных компаний на американском фондовом рынке.

Несмотря на падение акций FedEx из-за снижения выручки и прибыли, снижение ставок ФРС может стимулировать спрос в секторе логистики, как считает Lennar, чьи акции упали, несмотря на превышение рыночных ожиданий из-за оптимизма в отношении решения ФРС. Эти еженедельные отчеты могут прояснить рыночные тенденции и повлиять на стратегии инвестирования.

Рыночные слухи о поглощении толкают Intel вверх - FedEx спотыкается

Акции Intel подскочили более чем на 7% на фоне слухов о поглощении. Sources сообщают, что чипмейкер Qualcomm (-2,9%) сделал предложение о покупке Intel в последние дни.

Nike в центре внимания из-за смены руководства. CEO Джон Донохью уходит, и Эллиотт Хилл, имеющий почти три десятилетия опыта работы на руководящих должностях в Nike, займет его место. Возвращение Хилла воспринимается рынком положительно, акции Nike выросли на 6,8%. Компания по производству спортивной одежды недавно теряла долю рынка в пользу новых конкурентов, таких как On и Hoka. Аналитики спорили, был ли Донохью, имеющий опыт работы в сфере технологий и ранее работавший в eBay, лучшим выбором на пост CEO.

Между тем, акции FedEx рухнули на 15,2%. Компания по логистике сообщила о снижении выручки и прибыли в первом квартале и понизила прогнозы. UPS упала на 2,7%. General Motors (+0,5%) объявила о масштабном отзыве в США из-за дефекта, который не своевременно оповещает водителей о низком уровне тормозной жидкости. Автопроизводитель отзывает около 450 000 автомобилей модельного года 2023 и 2024. В число отзываемых входят пикапы и внедорожники.

Constellation Energy взлетела на 22,3%. Компания по производству энергии достигла соглашения с Microsoft (-0,8%) о возобновлении работы неисправного реактора блока 1 на Три-Майл-Айленд возле Харрисбурга. Microsoft будет получать электроэнергию, произведенную там. Три-Майл-Айленд стал местом самой серьезной ядерной аварии в истории США в 1979 году, когда в блоке 2 реактора произошел частичный расплав. Lennar превзошла рыночные ожидания по итогам третьего квартала. Кроме того, застройщик выразил оптимизм в отношении стимулирования спроса на жилье благодаря снижению ставок ФРС. Однако ее акции упали на 5,3%, после того как они выросли примерно на 30% в предыдущие три месяца.

Доллар укрепляется - Цены на нефть снижаются

На валютном рынке наблюдалось незначительное укрепление доллара. Индекс доллара вырос на 0,1%. Японская иена пострадала, первоначально не реагируя на решение о ставке Банка Японии (BoJ). Однако позже заявления губернатора BoJ Казуо Уэды вызвали ослабление иены. "В свете растущей неопределенности мы хотели бы сделать небольшую паузу, чтобы проанализировать ситуацию", - сказал Уэда. Его основной прогноз остается благоприятным для США, но риски для этого прогноза недавно возросли из-за признаков замедления экономики.

Цены на нефть слегка снизились из-за опасений по поводу спроса со стороны крупнейших стран, потребляющих нефть, в том числе Китая. Цены на нефть WTI и Brent упали до 0,3%. На рынке государственных облигаций облигации были проданы из-за позитивных экономических прогнозов, что привело к росту доходностей. Доходность по десятилетним облигациям выросла на 2,5 базисных пункта до 3,74%. Цены на золото продолжали расти после сильных результатов накануне. Снижение ставок ФРС продолжало поддерживать рост. Цена унции золота выросла на 1,3%.

Для получения более подробной информации о сегодняшней рыночной активности, пожалуйста, перейдите по ссылке.

Инвесторы, возможно, воспользовались позитивными экономическими данными и снижением ставок ФРС, чтобы продать свои прибыльные позиции в конце недели, что способствовало небольшому росту индексов Доу Джонса и S&P-500, но привело к снижению Nasdaq Composite. В течение недели выходит еженедельный отчет о результатах ведущих фондовых индексов и отдельных компаний на американском фондовом рынке.

Несмотря на падение акций FedEx из-за снижения выручки и прибыли, снижение ставок ФРС может стимулировать спрос в секторе логистики, как считает Lennar, чьи акции упали, несмотря на превышение рыночных ожиданий из-за оптимизма в отношении решения ФРС. Эти еженедельные отчеты могут прояснить рыночные тенденции и повлиять на стратегии инвестирования.

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