Финансовый рынок переживает спад.

Глобальные фондовые рынки переживают спад, главным образом из-за значительного снижения стоимости технологического гиганта Nvidia. Примерно 280 миллиардов долларов рыночной стоимости были потеряны в результате этого.

После спада на Уолл-стрит и в Японии, фондовый рынок Франкфурта демонстрирует слабость, с индексом DAX, снизившимся на 0,7% до 18 602 пунктов. Он даже опускался ниже утром.

Японский индекс Nikkei рухнул более чем на 4%, в то время как широкий американский индекс S&P 500 и технологически ориентированный Nasdaq упали на 2,1% и 3,3% соответственно.

Вторник увидел приближение ведущего немецкого индекса к психологически значимой отметке в 19 000 пунктов, когда он ненадолго достиг рекордного максимума, прежде чем перейти в минус. Неудовлетворительные данные об экономике США стали основной причиной этого спада.

Сector of the US economy managed to barely curb its decline in August. The Institute for Supply Management's purchasing managers' index for the economic sector increased slightly by 0.4 points to 47.2 points, despite remaining below the growth threshold of 50 points.

The industrial sector accounts for around 10% of the US economy. It's currently facing challenges from the sluggish global economy and the US Federal Reserve's tight monetary policy, which has recently hinted at an imminent rate cut.

Падение акций Nvidia

Также пришли плохие новости для сектора строительства в США. Расходы на строительство снизились на 0,3% в июле, согласно данным Министерства торговли, и сектор испытывает влияние жесткой монетарной политики ФРС, в результате чего выросли ставки ипотечного кредитования. Ожидается, что снижение ставки в сентябре стимулирует строительную активность.

Слабые данные о продажах в США также повлияли на настроения в отрасли полупроводников. В частности, акции Nvidia упали на 9,5%, что привело к потере рыночной стоимости в размере 279 миллиардов долларов. Эта распродажа продолжилась после закрытия торгов в Нью-Йорке.

Из-за ажиотажа вокруг ИИ акции Nvidia резко выросли с начала 2023 года. Рыночная стоимость превысила отметку в три триллиона долларов в начале июня, обойдя Apple на тот момент.Microsoft была еще более ценной. В результате существенное снижение стоимости акций Nvidia теперь означает тройные цифровые миллиардные потери рыночной стоимости. Последний раз такие масштабные потери в течение дня произошли в феврале 2022 года, когда Meta Platforms, материнская компания Facebook, потеряла 232 миллиарда долларов рыночной стоимости после слабого прогноза.

В Японии акции Tokyo Electron и Advantest, производителя тестирующего оборудования для чипов, упали примерно на 9% и 8% соответственно. Renesas Electronics упала более чем на 10%.

"Рынок полностью искажен"

Эксперты рынка расценили это как признак того, что инвесторы становятся более скептическими в отношении технологий, связанных с искусственным интеллектом. ИИ сыграл значительную роль в росте акций в этом году. На прошлой неделе квартальные прогнозы Nvidia не оправдали ожиданий инвесторов.

Тодд Сон, стратег в Strategas Securities, прокомментировал: "За последние двенадцать месяцев в технологические и полупроводниковые акции вложено так много денег, что торговля полностью искажена". Даже BlackRock, крупнейший в мире активный менеджер, в записке клиентам поставил под сомнение, оправдывают ли текущий бум инвестиций в технологии доходы от ИИ.

Инвесторы теперь ждут данных о занятости в США на этой неделе, чтобы увидеть, будет ли Федеральная резервная система продолжать запланированное повышение ставки на 0,5 или 0,25 процентных пункта.

В ответ на разочаровывающие квартальные прогнозы Nvidia по всему миру наблюдалась волна распродаж акций, в результате чего акции Nvidia упали на 9,5%. Это привело к значительной потере рыночной стоимости в размере 279 миллиардов долларов для технологического гиганта.

В результате некоторые эксперты рынка выразили скепсис в отношении технологических групп, сильно инвестирующих в искусственный интеллект, рассматривая это событие как признак того, что инвесторы пересматривают свои инвестиции.

Читайте также: