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Финансовый кризис, трудности на рынке труда - потенциальное три миллиона безработных зимой?

 and  Alex Stellmacher
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В условиях затянувшейся экономической стагнации канцлер Ангела Меркель выразила сожаление о её...
В условиях затянувшейся экономической стагнации канцлер Ангела Меркель выразила сожаление о её влиянии на рынок труда.

Финансовый кризис, трудности на рынке труда - потенциальное три миллиона безработных зимой?

Немецкая экономика испытывает вялость, которая, очевидно, сказывается и на рынке труда. Работодатели сейчас размещают меньше вакансий, в то время как число безработных растет. Пока никаких улучшений не предвидится, и зимой безработица может достичь уровней, не наблюдавшихся в течение длительного времени. Тем не менее, перспективы для обучения кажутся более многообещающими.

Как сообщает Федеральное агентство занятости в Нюрнберге, уровень безработицы в августе вырос на 63 000 человек и составил 2,872 миллиона, что является самым высоким уровнем за три с половиной года, впервые зафиксированным в феврале 2021 года. Этот рост безработицы продолжается с 2022 года, без признаков замедления или обращения, согласно данным руководителя BA Андреа Нахлес. С поправкой на сезонные колебания, уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта и составил 6,1%.

Рынок труда продолжает страдать от экономического спада, как утверждает Нахлес. Она также отметила постоянный рост безработицы с 2022 года, с прибавлением 176 000 человек к списку безработных по сравнению с предыдущим годом. С учетом обычной зимней безработицы есть вероятность, что к январю 2025 года будет зарегистрировано более трех миллионов безработных, что впервые произойдет за десять лет.

Также наблюдается снижение спроса на рабочую силу в компаниях. В августе было объявлено о 699 000 вакансиях, что на 72 000 меньше, чем в предыдущем году.

Рост безработицы частично можно объяснить обычным летним перерывом в августе, а также слабой экономической конъюнктурой. "Отсутствие экономического импульса также заметно в количестве социально застрахованных рабочих мест", - заявила Нахлес, отметив незначительное улучшение на 143 000 рабочих мест в июне, достигнув 34,85 миллиона. Однако "траектория роста показывает признаки ослабления", - добавила она. Безработица растет в промышленности, строительстве и розничной торговле, в то время как занятость в здравоохранении и социальном уходе растет.

Также наблюдается небольшой рост краткосрочной работы, с 232 000 сотрудниками, получающими краткосрочные рабочие места в июне, в основном в производственном секторе.

На рынке обучения есть признаки того, что больше людей ищут возможности обучения. С октября 2023 года по август 2024 года 418 000 человек зарегистрировались на должности обучения, что на 10 000 больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, 82 000 человек остались безработными, несмотря на отсутствие возможностей обучения или альтернатив, в то время как 158 000 вакансий остались незанятыми.

"Каждый молодой человек, ищущий обучение, является потенциальным квалифицированным рабочим, и мы не можем позволить себе их потерять", - сказала Нахлес. В то же время, Райнер Дюльгер, президент ассоциации работодателей, подчеркнул, что вакантные должности обучения являются четким предупреждающим сигналом, призывающим к улучшению качества образования и более практической профессиональной ориентации.

Пpersistent economic downturn has led to a significant increase in the number of people seeking employment, further straining the already struggling job market. As a result, the economy's impact on the unemployment rate is becoming increasingly dire, with no expectancy of improvement in the near future.

Despite the gloomy employment scenario, there seems to be a growing interest in training opportunities, potentially signaling a shift towards skill acquisition and development among job seekers.

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