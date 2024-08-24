- Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

В отличие от первого мэра Гамбурга от SPD Петра Тшентшера, второй мэр от «Зеленых» Катарина Фегебанк не исключает никакой коалиции после предстоящих выборов, кроме коалиции с АФД. Она сообщила дпа, что неразумно исключать определенные конфигурации и альянсы до выборов. «Вы можете быстро оказаться в тупике», — сказала она. Однако она подчеркнула, что не может представить себе трехпартийную коалицию в Гамбурге. «У меня нет воображения, чтобы представить, как это может произойти», — сказала она. Тем не менее, она считает важным для демократического сосуществования и конкуренции оставаться в диалоге. «Открытый разговор с демократическими конкурентами всегда полезен», — сказала она.

Тшентшер ранее исключил возможность трехпартийной коалиции под своим руководством. «Я не доступен для нестабильных коалиций, как в многих других штатах», — сказал он дпа. Его сомнения в управляемости ХДС расстроили руководителя фракции ХДС в земельном парламенте Денниса Тхерринга.

Фегебанк не уверена, что представляет собой ХДС в Гамбурге. «На самом ли деле это движется к тому, чтобы стать современной городской партией, или оно застряло в прошлом? Некоторые недавние заявления suggerent, что это больше о введении цензур, чем о решении будущих тем. Я не знаю, интересно ли это предложение для жителей Гамбурга», — сказала она.

Как и Тшентшер, Фегебанк критиковала позицию ХДС по проекту городского развития Обербилвердер. «В городе-государстве, таком как Гамбург, которое уже высоко плотно заселено, нам нужны новые, доступные жилые помещения. Это одна из самых важных повседневных тем для жителей Гамбурга. Вот почему мы хотим будущий район, такой как Обербилвердер», — сказала она. Оппозиция ХДС этому, без четких причин, является для нее загадкой. «Особенно поскольку ХДС одновременно требует, чтобы в Гамбурге builds было больше. Где делаются предложения, ХДС блокирует путь. И, конечно, кандидат в лидеры должен отвечать на такие вопросы, если он намерен взять на себя ответственность за весь город».

Фегебанк предпочитает коалицию «зеленых» и социал-демократов

Фегебанк считает раннее обязательство Тшентшера продолжить коалицию «красных» и «зеленых» комплиментом. Она также находит сотрудничество «надежным, доверительным и успешным» и считает, что многие жители Гамбурга разделяют это мнение. В целом, «зеленые» имеют наибольшую симпатию к сотрудничеству с социал-демократами. «Зеленые — Красные — это естественно предпочтительная коалиция», — сказала она.

Естественно, она хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра своей партии на выборах в марте следующего года. «В течение почти десяти лет у меня было замечательное право, как заместитель мэра и сенатор, участвовать в определении судьбы города, инициировать и реализовывать вещи», — сказала 47-летняя Фегебанк. «Мы добились многого в области экологической и климатической защиты, перехода к мобильности, укрепления верховенства права, демократии и социальной кооперации. И мы вернули Гамбург на карту как научный центр».

Но она далеко не закончила и имеет сильное желание выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра на следующих выборах, «если моя партия согласится», — said Фегебанк. «Я хочу попробовать еще раз и бросить вызов».

Прямое противоборство с Тшентшером

Она не говорила с Тшентшером о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру против него напрямую. «Потому что я предполагала — в отличие от прошлого раз — это не было сюрпризом или новостью для него». В 2020 году она дала ему намек. «На этот раз мы оба знаем, что мы можем продолжать работать вместе надежно и доверительно в течение следующих месяцев. У нас еще много работы в этом законодательном органе. И кампания — это кампания, мы оба профессионалы в этом».

Фегебанк упомянула о своей благодарности dpa при обсуждении своих коалиционных опций после выборов, сказав: «Она сообщила dpa, что неразумно исключать определенные конфигурации и альянсы до выборов». Позже в разговоре она выразила предпочтение коалиции «зеленых» и социал-демократов, сказав: «Зеленые — Красные — это естественно предпочтительная коалиция», что также освещалось dpa.

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