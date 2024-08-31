Федеральные планы правительства - Финансовый чиновник выразил опасения по поводу предложенных налоговых снижений

Финансовый министр Зеленой партии Нижней Саксонии Герхард Хере выразил удивление по поводу предложенных федеральным правительством налоговых льгот, как сообщает "Nordwest-Zeitung". Несмотря на то, что планы уже учтены в бюджете штата на 2025 год, Хере подчеркивает финансовую стабильность штата в целом.

В прошлом месяце министр федеральных финансов Кристиан Линднер (СВП) объявил о планах смягчить последствия высокой инфляции и облегчить налоговое бремя для граждан на €23 миллиарда в течение следующих лет. Это предполагает постепенную корректировку налога на доходы к 2026 году, чтобы противодействовать так называемой "холодной прогрессии" - скрытому увеличению налогов, когда рост зарплаты полностью поглощается инфляцией, но все равно приводит к более высоким налогам.

По словам Хере, Нижняя Саксония может столкнуться с ежегодным сокращением доходов в размере €700-800 миллионов с 2026 года. Хотя это могло бы стимулировать экономику и привести к дополнительным налоговым доходам, Хере предупреждает о значительном дефиците бюджета, который может быть трудно преодолеть. "Это существенная сумма, которую будет трудно проглотить", - сказал он, намекая на предстоящие жаркие дискуссии между штатами и федеральным правительством.

Несмотря на предсказанные финансовые трудности для Нижней Саксонии, государственное правительство все еще планирует внести свой вклад в план федерального правительства по сокращению налогов. Ганновер, будучи столицей Нижней Саксонии, также будет затронут этими финансовыми изменениями.

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