- Финансовое учреждение NRW.Bank вновь сокращает распределение средств.

Главный банк земли Северный Рейн-Вестфалия, NRW.Bank, вновь сократил свои финансовые ресурсы. В первом полугодии этого года было выдано в общей сложности 4,2 миллиарда евро в виде финансирования, как указано в заявлении основного органа финансирования банка. Это на 7% меньше, чем в предыдущем году, который также показал значительное снижение финансирования. Интересно, что сектор жилья witnessed увеличение финансирования в первые шесть месяцев 2024 года, с банком, записавшим существенное увеличение на 37% до 1,3 миллиарда евро. С другой стороны, экономический сектор показал снижение финансирования на 20%, достигнув 1,2 миллиарда евро. Банк сообщил, что они медленно возвращаются к уровням до COVID-19. Также наблюдалось снижение в секторе инфраструктуры и муниципалитетов. Спрос на новое финансирование снизился на 17% в первом полугодии, составив 1,7 миллиарда евро. Наконец, наблюдается рост спроса на программу размещения беженцев банка, с выделением 115,7 миллиона евро в виде финансирования - на 57% больше, чем в предыдущем году.

Сокращение финансовых ресурсов в NRW.Bank может повлиять на его политику в области жилья. Несмотря на общее снижение финансирования, сектор жилья в Северном Рейне-Вестфалии показал значительный рост, что демонстрирует актуальность сектора в политике банка в области жилья.

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