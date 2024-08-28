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Финансовое положение в Дрездене остается "исключительно напряженным".

административные расходы, такие как инфляция, социальные взносы и увеличение трудовых затрат, ставят перед Дрезденом, столицей Саксонии, проблемы; город впервые в этом году встречает год с дефицитом бюджета.

 and  Vladimir Milov
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Дрезден в настоящее время сталкивается с серьезными финансовыми трудностями.
Дрезден в настоящее время сталкивается с серьезными финансовыми трудностями.

- Финансовое положение в Дрездене остается "исключительно напряженным".

Дрезден, будучи главным городом, ожидает дефицит примерно в 45 миллионов евро в этом году, как сообщается в его полугодовом финансовом отчете, опубликованном в среду. Отчет указывает на то, что финансовое положение города остается критически напряженным во второй половине 2024 года.

Это первый раз за годы, когда главный город ожидает закончить год с минусом. Финансовое бремя объясняется растущими затратами из-за инфляции, существенным ростом расходов в социальном и беженском секторах, которые не были адекватно поддержаны финансово со стороны федерального правительства или Свободного государства Саксония. Кроме того, есть значительная нагрузка на персональные расходы после недавнего соглашения о зарплате в государственном секторе.

Доходы, такие как налоги, ассигнования и сборы, прогнозируются на 200 миллионов евро больше, чем первоначальные прогнозы. Однако этот рост нивелируется ожидаемым увеличением расходов на сумму около 264 миллионов евро. Учитывая ликвидность, созданную в прошлом году, дефицит почти в 45 миллионов евро, как ожидается, произойдет.

Нет признаков немедленного решения

Отчет не указывает на какие-либо перспективы облегчения в ближайшем будущем. Посмотрев на бюджет 2025/2026 и долгосрочный финансовый план до 2029 года, ясно, что социальные расходы продолжат расти, в то время как основные ассигнования значительно снизятся.

Мэр Дирк Хильберт предложил сменить финансовую стратегию города. Он отметил, что существенные ассигнования от Свободного государства значительно сокращаются, в то время как обязательства, особенно в социальном секторе, растут экспоненциально. Он подчеркнул, что поддержание текущей ситуации было бы неосуществимо.

Несмотря на усилия Дрездена по увеличению доходов, ожидаемое увеличение расходов, как прогнозируется, перевесит их, что приведет к потенциальному дефициту. Финансовая ситуация в Дрездене, как указывает отчет, может сохраняться, так как ожидается дальнейший рост социальных расходов и снижение основных ассигнований в будущем.

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