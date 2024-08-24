- Финансовое напряжение, связанное с расходами на энергоносители, непропорционально сильно влияет на домохозяйства Восточной Германии.

Восточные немецкие домохозяйства сталкиваются с более высокими затратами на энергию, согласно анализу портала сравнения Verivox. После учета различий в доходах затраты на отопление, электроэнергию и топливо составляют примерно на 22% больше, чем на западе. Самыми пострадавшими регионами являются Тюрингия, а самыми благополучными - Бавария.

Низкие доходы влияют на восток

Среднестатистическое немецкое домохозяйство с примерно 2,03 жителями в настоящее время тратит 4297 евро в год на энергию, согласно Verivox. В западных землях среднее домохозяйство тратит 4280 евро, а в восточных - на 100 евро дороже, но значительно больше.

Однако разница увеличивается, когда учитывается покупательская способность. После корректировки на покупательскую способность годовые расходы на энергию составляют 4139 евро на западе и 5042 евро на востоке - разница более чем в одну пятую. Домашние хозяйства в Тюрингии лидируют с затратами на 23% выше среднего национального уровня, за ними следуют Бремен и Саксония с 20% больше, Саксония-Анхальт с 19% и Мекленбург-Передняя Померания с 18%.

Домашние хозяйства в Баварии или Баден-Вюртемберге сталкиваются с меньшими затратами

Verivox отмечает, что наименьшая нагрузка по оплате энергии приходится на процветающую Баварию, которая на 10% ниже среднего национального уровня. Баден-Вюртемберг на 8% ниже, а Гессен на 5% ниже.

Средний годовой доход в западной Германии составляет 58333 евро, в отличие от 48977 евро в восточной Германии - примерно на 16% меньше.

Одновременно с этим, за ту же самую энергию взимаются более высокие тарифы на востоке. Несмотря на отсутствие существенной разницы в тарифах на топливо, электроэнергия и тепло обходятся на несколько процентов дороже.

Как сказал Торстен Шторк из Verivox, "Домашние хозяйства в старых федеральных землях тратят около 7% своей покупательской способности на электроэнергию, тепло и топливо, в то время как те, кто живет в новых федеральных землях, тратят около 9%". Разница в ценах на энергию между востоком и западом частично объясняется тарифами на сеть. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и расширение электросети примерно на 3% выше в восточной Германии для электроэнергии и на 10% выше для газа.

Несмотря на более высокие затраты на энергию, портал сравнения [Verivox] обнаружил, что домашние хозяйства в Баварии и Баден-Вюртемберге имеют более низкую нагрузку по оплате энергии по сравнению со средним национальным уровнем. С другой стороны, домашние хозяйства в Тюрингии и других восточных землях, таких как Бремен, Саксония, Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, сталкиваются с более высокими затратами на энергию по сравнению с их доходами, согласно анализу портала сравнения.

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