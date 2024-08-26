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Финансовая ответственность России за противостояние с собственными военными силами

Вместо получения финансирования из федерального бюджета,copa помощь Украины должна быть существенно увеличена за счет процентов с замороженных российских средств - тактическая финансовая стратегия, которая может вводить в заблуждение.

 and  Elizabeth Wells
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Персонал украинской армии, участвующий в боях на Чässием Я †, prisionerosку для боевых действий...
Персонал украинской армии, участвующий в боях на Чässием Я †, prisionerosку для боевых действий российских сил в течение нескольких недель.

Какая ситуация сложилась?

- Финансовая ответственность России за противостояние с собственными военными силами

Многие западные страны, в том числе Германия, оказывали существенную помощь Украине в течение последних нескольких лет. Доля немецкого правительства в военной помощи якобы составляет 28 миллиардов евро, включая tanto поставленные, как и обещанные поставки. Однако проблема заключается в существующих обязательствах Германии, что приводит к нехватке бюджетных средств и отсутствию возможности предоставить дополнительную поддержку. В сущности, дилемма заключается в выборе между прекращением дальнейшей помощи, нарушением обещаний перед Украиной или поиском инновационных решений. Это приводит нас к застрявшим российским средствам.

Откуда берется этот капитал?

После начала военной кампании России против Украины в феврале 2022 года в Европейском Союзе было заморожено около 210 миллиардов евро из центрального банка России. Миллиарды евро также были конфискованы в США и других странах. Попытки конфисковать эти средства и выделить их в качестве компенсации для Украины оказались сложными с юридической точки зрения. Однако проценты с этих средств могут быть получены. В прошлом году в ЕС накопилось 4,4 миллиарда евро процентов.

Что делать с этими миллиардами?

Здесь начинаются сложности, или, как выразился немецкий министр финансов Кристиан Линднер, "умный инструмент". Вместо того чтобы напрямую передавать деньги в Киев, они будут использоваться для оплаты процентов и погашения займа в размере 50 миллиардов долларов США для Украины. В конце этого процесса Украина получит необходимые средства, а ее сторонники временно избегут новых долговых обязательств. Этот план предусматривает сотрудничество с европейскими странами и G-7, в том числе с США, и его планируется реализовать в течение нескольких месяцев.

Все так просто?

Операционные вызовы значительны. Например, нейтральные страны ЕС, такие как Австрия, имеют возражения против оказания военной помощи Украине. В результате ЕС планирует выделить только 90% накопленных процентов на военные цели, а остальные использовать для прямой финансовой помощи пострадавшей стране. Малая часть будет выделена для покрытия предполагаемых судебных споров.

Германия лишается своей ответственности с помощью этого маневра?

Несмотря на привлекательность предложения, борьба против российского вторжения на Украину не может основываться исключительно на средствах из Москвы. Немецкое правительство признает эту реальность. Однако в контексте предстоящих выборов на востоке новые обещания помощи могут не стать решающим фактором; таким образом, этот альтернативный подход может служить приятным сдвигом в дискуссии внутри коалиции "светофор". В конечном счете, успех этой инициативы будет определяться ее способностью выполнять обещания и поддерживать Украину столько, сколько потребуется помощь.

Военная помощь Германии Украине была значительной, составив 28 миллиардов евро. Однако существующие обязательства Германии не оставили места для дополнительной поддержки, создав дилемму.

Несмотря на возражения Австрии, ЕС планирует выделить 90% накопленных процентов на военные цели для поддержки Украины, демонстрируя коллективные усилия по оказанию помощи пострадавшей стране.

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