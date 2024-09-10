- Финансирование чрезвычайных климатических явлений в Верхнем Гессоне

В результате сильных ливней, обрушившихся на район Касселя в середине августа, у пострадавших от дождей людей появился больший шанс получить финансовую помощь. Кроме того, у них есть дополнительное время на подачу заявки – крайний срок перенесен на 6 октября, как объявила президентская администрация Касселя.

Ливневые дожди в начале августа привели к хаосу в различных районах, таких как Reinhardshagen, Trendelburg и Wesertal, а также в городах Bad Karlshafen и Hofgeismar.

20 августа президентская администрация Касселя представила программу финансовой помощи. Впоследствии Гессен скорректировала свои правила в отношении ущерба от стихийных бедствий. Эта новая политика действует с 1 июля и распространяется на жителей района Касселя. Кроме того, к списку потенциальных получателей финансовой помощи были добавлены лесное хозяйство и рыболовство, сообщается.

Штормовые дожди в начале августа привели к значительному ущербу в различных районах, в том числе в Reinhardshagen, Trendelburg и Wesertal. Благодаря продлению срока подачи заявок пострадавшие от штормовых дождей теперь могут получить финансовую помощь от президентской администрации Касселя до 6 октября.

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