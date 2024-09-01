- Финальные выигрыши турнира PGA: Scheffler Bankrolls $25 миллионов

Лидер мирового рейтинга в гольфе Скотти Шэффлер, имеющий в активе два титула мейджора и олимпийское золото, вписал свое имя в число победителей годового турнира PGA Tour с призовым фондом в 10 миллионов долларов. 28-летний американец уверенно победил в воскресенье на гольф-клубе East Lake в Атланте, закончив с общим результатом 264 удара (-30). Он обошел своих соотечественников Коллина Морикавы (-26) и Сахита Тигалу (-24). Победа Шэффлера принесла ему бонус в размере 25 миллионов долларов (22,6 миллиона евро) как победителя FedExCup.

В этом сезоне Шэффлер был неудержимой силой в гольфе. Помимо своей победы на Турнире чемпионов, он выиграл шесть титулов на PGA Tour, в том числе свой второй триумф на Мастерсе в Августе. На Олимпиаде в Париже он завоевал золото.

Уникальная система Турнира чемпионов позволила Шэффлеру начать турнир в четверг как лидер FedExCup с двух ударов преимущества над занявшим второе место Александром Шоулэ. FedExCup распределил награды в размере 100 миллионов долларов (90,4 миллиона долларов) среди спортсменов. К сожалению, ни один немецкий гольфист не пробился в сезонный финальный турнир, демонстрирующий топ-30 игроков PGA Tour.

Шэффлер праздновал свою победу на Турнире чемпионов в воскресенье, продлив свою победную серию в этом сезоне. На следующей неделе он заслуженно отдохнет, как и любой другой гольфист после успешного воскресенья.

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