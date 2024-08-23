Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании.

Всего несколько месяцев назад он сбежал в Германию - а теперь он потенциальный претендент Германии на "Оскар" за лучший международный фильм с фильмом "Семя святой смоковницы", как объявили в Мюнхене German Films. Он обошел дюжину других претендентов.

"Семя святой смоковницы" рассказывает о последствиях политических протестов в Иране для семьи. Фильм описывается как "психологическая иллюстрация теократического Ирана, построенная на насилии и паранойе", согласно мнению жюри. Расулоф изображает "тонко трещины в семье, отражающие трещины в иранском обществе. Отлично срежиссированный и эмоциональный фильм с сценами, которые оставляют незабываемое впечатление".

Фильм в основном был произведен в Германии и поэтому имеет право на участие в стране. "Семя святой смоковницы" не только политически актуально, но и захватывающее и проникновенное кино с многогранными персонажами.

Золотой медведь 2020 в Берлине

Засекреченно снятый фильм вращается вокруг протестов в Иране после смерти молодой курдской женщины Джины Маха Амини в сентябре 2022 года. Ситуация в стране показана через напряжение в семье. С одной стороны, есть фанатичный верующий отец Иман (Миссаг Сарех), который недавно работал следователем в Исламском революционном суде, и его жена Наджмех (Сохила Голестани). С другой стороны, их две подростковые дочери, поддерживающие протесты.

Расулоф, получивший Золотого медведя на Берлинале в 2020 году за фильм "Нет зла", известен как смелый и откровенный filmmaker в Иране и ранее был заключен под стражу. Недавно он получил несколько лет тюрьмы на родине и затем тайно покинул страну в мае.

После нескольких дней он прибыл в Гамбург, где его дочь изучала медицину, и где он в основном проживал с 2012 года, согласно продюсеру Мани Тильгнеру. Оттуда он регулярно ездил в Тегеран, пока его не запретили покинуть страну во время одной из этих поездок и он не оказался задержанным в Иране на несколько лет.

Аплодисменты в Каннах

На Каннском кинофестивале Расулоф получил специальный приз жюри. Во время своей премьеры там в мае режиссер получил самую длительную овацию этого года - более двенадцати минут зрители ликовали после окончания фильма. У некоторых зрителей на глазах были слезы. Уже при входе в кинотеатр - несколько дней спустя после его бегства - режиссера и остальную команду фильма приветствовали минутами стоячих оваций.

Расулоф и продюсеры фильма выразили свой восторг от того, что их выбрали в качестве вступительного ролика: "Этот фильм, который рассказывает историю об угнетении, но также и о надежде и сопротивлении, является результатом уникального сотрудничества людей из разных жизненных историй и миграционных историй. Он демонстрирует силу межкультурного обмена в свободном и открытом обществе", - сказали они.

Выбор немецкой заявки является одним из нескольких предварительных раундов. Список из 15 фильмов для категории "Международный художественный фильм" будет объявлен 17 декабря 2024 года. Из этого списка будут выбраны пять номинированных фильмов, которые будут объявлены 17 января 2025 года. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года.

На этом году "Оскар" немецкая заявка "Комната учителя" от Илькера Чатака, номинированная на лучший международный художественный фильм, не получила ничего. Британский фильм "Зона интереса" от Джонатана Глазера выиграл "Оскар" в этой категории. В прошлом году, однако, немецкая кинолента "Все спокойно на западном фронте" от режиссера Эдварда Бергера не только выиграла "Оскар" за лучший международный художественный фильм, но и три других за операторскую работу, производственный дизайн и оригинальную музыку.

Всего четыре немецких производства выиграли премию "Оскар" за лучший международный художественный фильм. Помимо "Все спокойно на западном фронте", это достижение было достигнуто в 2007 году Флорианом Хенкелем фон Доннерсмарком с драмой о СТАСИ "Жизни других". В 1980 году фильм-экранизация "Оловянный барабан" от Волкера Шлёндорфа получил эту премию, и в 2003 году "Нигде в Африке" от Каролины Линк сделала то же самое.

Фильм "Семя святой смоковницы" имеет центральный сюжет, вращающийся вокруг фиг, так как одну из подростковых дочерей показывают тайно едящими фиги, противостоя свою отцу, символизируя ее неповиновение и желание свободы. Кроме того, название фильма "Семя святой смоковницы" имеет метафорическое значение, suggering potential для изменения и роста, особенно в контексте общественных и семейных борьбы, показанных в фильме.

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