- Фильм начинается на этой неделе.

Более чем за сорок лет после того, как Ридли Скотт научил зрителей бояться в своем научно-фантастическом хорроре "Чужой – Ужасное существо из другого мира", серия продолжается. "Чужой: Ромулус" — седьмой фильм в серии, но он происходит между первым фильмом 1979 года и сиквелом 1986 года "Чужие". Сюжет вращается вокруг группы космических колонизаторов, которые обнаруживают заброшенную космическую станцию. Вскоре они сталкиваются с ужасающими существами из другого мира. Ридли Скотт выступил продюсером научно-фантастического триллера, но 86-летний режиссер не поставил его сам. instead, уругвайский filmmaker Fede Alvarez взял на себя режиссурсу.

"Только один раз - Это заканчивается с нами"

Американский автор Коллин Хови создала бестселлер "Только один раз". Теперь история об абьюзивных отношениях была экранизирована с участием актрисы "Сплетницы" Блэйк Лайвли. Сюжет вращается вокруг Лили (Лайвли), которая открывает цветочный магазин в Бостоне после смерти отца и хочет оставить позади травматическое детство. Вскоре она встречает и влюбляется в обаятельного нейрохирурга Райла, которого играет Джастин Балдони ("Девушка Джейн"), который также поставил драму. По мере того, как время идет, Лили начинает чувствовать, что ее изначально любящие и страстные отношения напоминают ей о насильственном браке родителей.

Начало экранизации "Только один раз" показывает Блэйк Лайвли, входящую на оживленную бостонскую улицу, обозначая начало новой жизни Лили. По мере развития сюжета прошлое Лили начинает преследовать ее отношения, пугающе напоминая начало фильма из серии "Чужой", где космические колонизаторы сталкиваются с ужасающими существами.

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