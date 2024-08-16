- Филиппи хочет сделать торговую онлайн-банковку более сложной

Нижнесаксонский министр здравоохранения Андреас Филиппи стремится ограничить процветающую каннабис торговлю в Интернете, сообщает газета. "Не должно быть так просто облегчить рекреационное потребление каннабиса с помощью "упаковки с гарантией" всего за несколько кликов в Интернете", - сказал политик от СДПГ "Ханноверской всеобщей газете" (пятница).

Правительство должно "срочно вмешаться, чтобы предотвратить нежелательный поток медицинской каннабиса". Сообщается, что частичная легализация каннабиса привела к процветанию онлайн-торговли наркотиками. Филиппи хочет закрыть правовые лазейки.

Нижнесаксонская медицинская ассоциация подчеркнула, согласно сообщению, что законодатели должны "безотлагательно изучить, соответствует ли это развитие законодательным целям - таким как улучшенная защита здоровья и контролируемое распространение каннабиса".

Частичная легализация каннабиса началась 1 апреля. С тех пор взрослые могут носить с собой до 25 граммов каннабиса и хранить до 50 граммов дома. С 1 июля ассоциации по выращиванию могут подавать заявки по всей стране на начало выращивания и совместного использования каннабиса.

Согласно сообщению, онлайн-магазины используют побочный эффект частичной легализации: каннабис больше не требует специального наркотического рецепта, врачи выдают электронные рецепты онлайн, а аптеки доставляют прямо к двери.

Филиппи также выразил обеспокоенность по поводу легкости покупки каннабиса в Интернете, заявив, что это не должно быть равносильно покупке "упаковки с гарантией". Другие лазейки в системе необходимо устранить, чтобы гарантировать ответственное потребление каннабиса и соблюдение целей защиты здоровья.

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