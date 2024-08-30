- Фиел не возлагает никаких ожиданий на Риза.

Тренер Кристиан Фил из Герты осторожен, когда речь заходит о сроках возвращения Фабьяна Рейсе. "Никто не ставит себе большего давления, чтобы вернуться и играть на высшем уровне, чем он сам", - сказал 44-летний Фил перед матчем против 1. FC Kaiserslautern на Betzenberg в субботу (20:30/Sport1 и Sky). "Именно поэтому мы даем ему время, чтобы полностью восстановиться и снова показывать высококлассную игру".

Рейсе, ключевой игрок Герты в прошлом сезоне, получил серьезную травму лодыжки во время товарищеского матча против Энергии Котбус в июле и перенес операцию. Говорят, что он может вернуться на поле уже в середине октября.

В отличие от спортсменов, таких как Харис Табакович и Марк-Оливер Кемпф, Рейсе не покинет берлинский клуб этим летом, несмотря на интерес других команд, как было объявлено в среду. "Он абсолютно важен для нас, и меня это вполне устраивает", - сказал Фил.

В заявлении тренера Кристиана Фила о Фабьяне Рейсе также говорится, что он доволен тем, что Рейсе остался в Герте, несмотря на интерес других команд. После операции на лодыжке возвращение Рейсе на поле, по слухам, может состояться в середине октября, и тренер подчеркивает важность дать ему время полностью восстановиться и снова играть на высшем уровне.

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