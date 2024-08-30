Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Фиел не возлагает никаких ожиданий на Риза.

Защитник Фальбьер Тадеуш ощущается очень сильно отсутствующим. Его тренер остается парламентским по поводу его возвращения и выражает удовлетворение его прогрессом.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Фиел не возлагает никаких ожиданий на Риза.

Тренер Кристиан Фил из Герты осторожен, когда речь заходит о сроках возвращения Фабьяна Рейсе. "Никто не ставит себе большего давления, чтобы вернуться и играть на высшем уровне, чем он сам", - сказал 44-летний Фил перед матчем против 1. FC Kaiserslautern на Betzenberg в субботу (20:30/Sport1 и Sky). "Именно поэтому мы даем ему время, чтобы полностью восстановиться и снова показывать высококлассную игру".

Рейсе, ключевой игрок Герты в прошлом сезоне, получил серьезную травму лодыжки во время товарищеского матча против Энергии Котбус в июле и перенес операцию. Говорят, что он может вернуться на поле уже в середине октября.

В отличие от спортсменов, таких как Харис Табакович и Марк-Оливер Кемпф, Рейсе не покинет берлинский клуб этим летом, несмотря на интерес других команд, как было объявлено в среду. "Он абсолютно важен для нас, и меня это вполне устраивает", - сказал Фил.

В заявлении тренера Кристиана Фила о Фабьяне Рейсе также говорится, что он доволен тем, что Рейсе остался в Герте, несмотря на интерес других команд. После операции на лодыжке возвращение Рейсе на поле, по слухам, может состояться в середине октября, и тренер подчеркивает важность дать ему время полностью восстановиться и снова играть на высшем уровне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Уже несколько недель продолжается сбор зимних овощей в полях Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Сельхозпроизводитель собирает крестоцветные овощи и капусту во время сезонной жары

Широко считается, что кале становится сладким и нежным после первых заморозков, но на самом деле его собирают уже в разгар лета, хотя и не сразу продают на рынке в свежем виде.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Инка Бессин рада отвечать на вопросы, даже в своем недавнем подкасте.
Федеральные земли Германии

Задания и ответы: Илька Бессин отвечает на вопросы

Когда Синди, жительница Марцана, выражает свои мысли, она делает это на родном берлинском диалекте без обиняков. Илка Бессин открыта для общения – даже с представителями СМИ.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш, представляющая ХДС, выступает на...
Федеральные земли Германии

Министр культуры Клепш отмечает повышение грубости звука

Ба Siedlung Klepsch имеет продолжительную политическую карьеру, охватывающую более двух десятилетий. Она работала мэром, министром здравоохранения и в настоящее время занимает пост министра культуры и туризма. Ее внимание сосредоточено на решении социальных проблем.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Эксперты рекомендуют повысить сотрудничество в сфере здравоохранения для небольших больниц.
Федеральные земли Германии

Лидер палаты выступает за инновационные подходы в малых медицинских учреждениях

В Тюрингии впервые закрывается больница из-за Финансовой нестабильности. 100-коadecное отделение в Шлеце находится в схожей с другими небольшими медицинскими учреждениями опасности из-за аналогичных проблем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Лейх Реммини Расторгла Союз После Двадцати Лет Бракa
Культура

Лия Ремини и ее супруг решили пойти разными путями после двух десятилетий брака.

- Лия Ремини и ее супруг решили пойти разными путями после двух десятилетий брака. Леа Реминi, 54-летняя актриса, известная своей ролью в "Короле Квинса", и её 56-летний муж, певец-актер Анджело Паган, решили расстаться после 21 лет брака. Они давно обдумывали это решение и подходят к нему с оптимизмом,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Уже несколько недель продолжается сбор зимних овощей в полях Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Сельхозпроизводитель собирает крестоцветные овощи и капусту во время сезонной жары

Широко считается, что кале становится сладким и нежным после первых заморозков, но на самом деле его собирают уже в разгар лета, хотя и не сразу продают на рынке в свежем виде.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Инка Бессин рада отвечать на вопросы, даже в своем недавнем подкасте.
Федеральные земли Германии

Задания и ответы: Илька Бессин отвечает на вопросы

Когда Синди, жительница Марцана, выражает свои мысли, она делает это на родном берлинском диалекте без обиняков. Илка Бессин открыта для общения – даже с представителями СМИ.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями.
Общество

На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями.

На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями. Князь Уильям и его брат Гарри якобы присутствовали на похоронах своего покойного дяди лорда Роберта Феллоуза в скромной обстановке. Уважаемые члены королевской семьи присутствовали, но они предпочли держаться на расстоянии, и никто не заметил, чтобы они вели беседу. Лорд Феллоуз,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно