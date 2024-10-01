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ФИФА вводит запрет на участие в стадионах для знаменитого футболиста Этоо

 and  Michael Bootcampf
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ФИФА вводит запрет на участие в стадионах для знаменитого футболиста Этоо

В качестве звездного футболиста Самуэль Это'о был известен тем, что доставлял проблемы защитникам. Тем не менее, его пребывание во главе футбольной федерации своей страны вызвало внимание по отрицательным причинам. ФИФА, руководящий орган мирового футбола, наложила серьезное наказание на 43-летнего Это'о. Во время Кубка мира среди женщин U20 было заявлено, что он не согласился с решением судьи и столкнулся с официальными лицами.

Ранее блестящий форвард, Это'о был запрещен посещать футбольные матчи на шесть месяцев из-за инцидента на Кубке мира среди женщин U20 в Колумбии, как объявила ФИФА. Комитет по дисциплине ФИФА обвинил его в нарушении правил, касающихся "оскорбительного поведения" и "нарушения принципов честной игры", а также "неспортивного поведения игроков и официальных лиц".

Инцидент, хотя и не описан в объявлении, произошел во время матча 1/8 финала между Бразилией и Камеруном 11 сентября 2024 года в Боготе. Бразильцы одержали победу со счетом 3:1 в дополнительное время. Делегация Камеруна решительно оспаривала пенальти, который позволил Бразилии сравнять счет.

Запрет на посещение стадиона не ограничивает роль Это'о в качестве президента федерации, но он не сможет посещать все матчи мужских и женских команд Fecafoot во всех возрастных категориях, согласно ФИФА. Это'о был уведомлен о начале наказания. 43-летний Это'о, который праздновал победы, такие как Лига чемпионов с FC Barcelona и Inter Milan в свои дни игрока, рассматривал возможность уйти в отставку с поста в начале года из-за разочаровывающего вылета Камеруна в 1/8 финала Кубка Африки против Нигерии (0:2) и постоянных обвинений против него. Однако его отставка была отклонена исполнительным комитетом, и они выразили уверенность в том, что Это'о будет способствовать развитию камерунского футбола. Он возглавил федерацию в 2021 году.

Несогласие Это'о с решением судьи во время Кубка мира среди женщин U20 привело к обвинениям в столкновении с официальными лицами. Несмотря на запрет, наложенный ФИФА, Это'о продолжает работать в качестве президента Fecafoot.

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