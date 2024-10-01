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ФИФА вводит спектакль на перерыве во время финальных матчей чемпионата мира

 and  Hanna Hofmann
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ФИФА вводит спектакль на перерыве во время финальных матчей чемпионата мира

Фанаты футбола и не только будут прикованы к экрану: президент ФИФА Джанни Инфантино предвкушает захватывающее шоу в перерыве финала чемпионата мира. Это зрелище состоится на предстоящем турнире. В Соединенных Штатах эта идея ассоциируется с Супербоулом, но Германия Sets a disheartening precedent.

Эхо концерта Helene Fischer на финале DFB-Pokal вновь звучит: ФИФА, руководящий орган футбола, планирует включить шоу в перерыве мужского финала чемпионата мира. Уже 19 июля 2026 года стадион Нью-Йорк-Нью-Джерси будет hosts an entertaining program во время перерыва. Это было подтверждено ФИФА.

Поговаривают, что "Global Citizen", организация, ответственная за проведение мероприятий по повышению осведомленности о сокращении глобальной бедности, создаст шоу. Подробности программы или музыкальных выступлений остаются неизвестными. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, цель состоит в том, чтобы объединить мир спорта и развлечений.

В Соединенных Штатах шоу в перерыве Супербоула в американском футболе давно стали традицией. На сцене выступали такие известные артисты, как Usher, привлекая не только поклонников спорта, но и расширяя аудиторию телезрителей. Однако перерыв на Супербоуле длится гораздо дольше, чем 15 минут в футбольном матче. Правила NFL диктуют это, но в 2009 году ФИФА пыталась продлить перерыв до 20 минут. Эта попытка была повторена в 2021 году с целью расширить перерыв до 25 минут. К сожалению, эти попытки не увенчались успехом.

Коммерциализация, вызывающая споры

Однако идея развлечений в перерыве не нова и для футбола. В 2017 году немецкая футбольная ассоциация пыталась включить концерт шлягер-звезды Helene Fischer в финал DFB-Pokal. Протесты со стороны фанатов были жаркими, и Фишер получила освистывание. Концерт остается единственным крупным шоу в перерыве на предыдущих финалах Кубка в Берлине. В то же время есть пример из Южной Америки: поп-звезда Shakira выступила на этом году's Copa América final — впервые в истории турнира.

Чемпионат мира 2026 года обещает инновации. Впервые примут участие 48 команд вместо 32. Команды будут разделены на двенадцать групп по четыре, с двумя лучшими из каждой группы и восемью лучшими командами, занявшими третье место, которые пройдут в плей-офф. В стадии плей-офф будет 32 команды. Чтобы завоевать титул, спортсменам придется сыграть восемь матчей — на один больше, чем в предыдущем розыгрыше.

После скандала с концертом Helene Fischer на финале DFB-Pokal в 2017 году ФИФА планирует представить более тонкую форму развлечений в перерыве мужского финала чемпионата мира. Несмотря на недовольство, другие футбольные события, такие как финал Copa América этого года, успешно интегрировали музыкальные выступления в свои шоу в перерыве.

Фанаты футбола со всего мира с нетерпением ждут шоу в перерыве чемпионата мира 2026 года, которое, как ожидается, будет включать развлекательную программу от организации "Global Citizen". Эта инновация в развлечениях на футболе отражает популярную традицию шоу в перерыве крупных событий американского футбола, таких как Супербоул.

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