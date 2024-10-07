ФИФА столкнулась с интригующей контрактной дилеммой

Ближайший дебютный Кубок мира ФИФА вызывает любопытство, но несколько звезд могут отсутствовать. Это незначительно не повлияет на ФИФА, но создаст неожиданную проблему для таких игроков, какJoshua Kimmich из Баварии Мюнхен и Kevin De Bruyne из Манчестер Сити. Их контракты истекают 30 июня 2025 года, и турнир, запланированный на 15 июня - 13 июля 2023 года в США, совпадает с этим периодом или потенциальной фазой завершения карьеры этих спортсменов.

Клубы задаются вопросом, как подойти к этому вопросу. Будущее этих игроков может быть решено раньше, но футбольная организация уже обсуждала контрактные правила на своей 29-й встрече в Цюрихе, предлагая варианты для заинтересованных клубов и проясняя потенциальные недопонимания.

Примечание: игрок может представлять только один клуб во время Кубка мира. Немецкие клубы ФК Байерн и Боруссия Дортмунд будут участвовать. Игрок не может присоединиться к клубу X до 30 июня, а затем к клубу Y до 13 июля. Открытое окно трансферов будет доступно с 1 по 10 июня, позволяя клубам подписывать новых талантов с согласия их соответствующих ассоциаций членов.

Также будет открыто окно с 27 июня по 3 июля, чтобы клубы могли заменить игроков, чьи контракты истекают во время турнира. ФИФА призывает участвующие клубы и игроки найти решения для профессионалов, чьи контракты истекли, чтобы позволить им участвовать.

На данный момент ФИФА не наложила санкции на Израиль, несмотря на требования Палестинской футбольной ассоциации (ПФА). Совет ФИФА поручил дисциплинарной комиссии расследовать предполагаемый дискриминационный инцидент, сообщенный палестинцами. Кроме того, комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению будет изучать участие израильских футбольных команд в соревнованиях, якобы основанных на палестинских территориях. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что был проведен всесторонний обзор и анализ в этом чувствительном вопросе, следуя рекомендациям независимых экспертов.

Палестинская футбольная ассоциация обвиняет Израиль в нарушении международного права, главным образом в Газе, и сотрудничестве с Израильской футбольной ассоциацией. Приводятся якобы статуты ФИФА о правах человека. Все футбольная инфраструктура в секторе Газа либо разрушена, либо сильно повреждена, и якобы были убиты футболисты и судьи, согласно Палестинской футбольной ассоциации. Это утверждение остается неподтвержденным независимо, но недавние израильские атаки в секторе Газа привели к значительному ущербу, как указано в представлении на конгресс ФИФА, проведенный в Бангкоке в мае.

Несмотря на потенциальную фазу завершения карьеры ключевых игроков, таких как Joshua Kimmich и Kevin De Bruyne, во время предстоящего Кубка мира по футболу, клубам придется тщательно управлять своими контрактами. Правила турнира запрещают игроку представлять несколько клубов во время события, но открытое окно трансферов доступно с 1 по 10 июня для клубов, чтобы подписать новых талантов.

В свете продолжающегося спора между Палестинской футбольной ассоциацией и Израилем ФИФА пока не наложила никаких санкций, а дисциплинарная комиссия расследует предполагаемый дискриминационный инцидент. Совет ФИФА и комитет по управлению, аудиту и соблюдению также изучают вопрос, поскольку Палестинская футбольная ассоциация обвиняет Израиль в нарушении международного права в Газе и повреждении футбольной инфраструктуры.

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