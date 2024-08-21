- Фестиваль в Бад-Херсфелдере приветствует Эльку Гессе в качестве своего нового главного исполнителя.

Элке Гессе, австрийский культурный гуру, назначена новым художественным директором Фестиваля в Бад-Херсфельде на период с 2026 по 2030 год, как было объявлено независимым мэром Бад-Херсфельда Анке Hofmann в среду.

Гессе сменит Йёрна Хинкеля, который покинет свой пост после сезона 2025 года. Гессе имеет историю с Бад-Херсфельдом, будучи художественным директором фестиваля с 2006 по 2009 год, став первой женщиной на этом посту в истории фестиваля.

Фестиваль отметит 75-летие в 2026 году

"Я очень рада вернуться во главе Фестиваля в Бад-Херсфельде после почти 20 лет", - сказала уроженка Вены, которая руководит концертным залом MuTh хора мальчиков Виены с 2010 года и планирует совмещать эту должность со своей новой работой. Гессе также входит в наблюдательный совет Венской государственной оперы и музыкального университета в Вене, а также является профессором.

С богатым опытом Гессе стремится сделать фестиваль, который отметит свое 75-летие в 2026 году, готовым к будущему. Она планирует сосредоточиться на инновациях, обновлении и развитии, сохраняя традиции Фестиваля в Бад-Херсфельде и гарантируя художественное мастерство.

Достижение новых аудиторий

Гессе намерена усилить мероприятия фестиваля по информированию и представлению его новым сегментам аудитории. Она также подчеркивает важность поддержания тесной связи между фестивалем и жителями города в течение всего года, а не только во время сезона фестиваля. Это включает в себя разнообразные проекты граждан с фестивальным центром в качестве хаба для обмена.

Ее стратегия также включает современные и прогрессивные модели финансирования, а также укрепление бренда "Фестиваль в Бад-Херсфельде" с помощью современной стратегии коммуникации, чтобы фестиваль был представлен в международных СМИ искусства и культуры. К 75-летию в 2026 году Гессе обещает оживленный сезон в Бад-Херсфельде, сказав: "Будет праздник".

Более 100 000 посетителей в этом году

Назначение Гессе было встречено с одобрением министром культуры Гессена Тимоном Греммельсом (СДПГ). "Элке Гессе приносит бесценный опыт из своего прошлого в Бад-Херсфельде. Ее связь с Северным Гессеном и долгий стаж в культурной сцене делают ее идеальным кандидатом для дальнейшего развития фестиваля", - сказал он в заявлении. Греммельс оптимистично смотрит на то, что Гессе добавит художественного блеска фестивалю.

Фестиваль в Бад-Херсфельде, проводимый в восточно-гессенском городе Бад-Херсфельде, является одним из крупнейших и самых традиционных фестивалей в Германии. В этом году мероприятие привлекло более 103 000 посетителей до своего финала в воскресенье.

Комиссия утвердила назначение Гессе новым художественным директором Фестиваля в Бад-Херсфельде на период с 2026 по 2030 год. Под руководством Гессе Комиссия надеется увидеть ее инициативы по приведению фестиваля в соответствие с будущим, достижению новых аудиторий и продвижению фестиваля по всему миру.

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