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Фестиваль фисташек в Треугольнике поездов

Более чем просто мороженое: Фестиваль выходного дня предлагает гостям продегустировать разнообразные кулинарные экзерсисы из орехов пралине. Также важно подобрать соответствующую одежду.

 and  James Williams
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Фестиваль предлагает специальности из восьми стран
Фестиваль предлагает специальности из восьми стран

- Фестиваль фисташек в Треугольнике поездов

При упоминании о фисташках у многих сразу же всплывает в голове фисташковое мороженое. Однако на предстоящем Фестивале уличной еды "Пистаччио" в Парке ам Глеisdreieck в эти выходные вас ждет гораздо больше, чем можно сделать из этого ореха. От Арпас с Mortadella и фисташками до Севиче с фисташковыми ядрами, писташковых эклеров, баклавы, чуррос с фисташковым кремом, бао-бургеров с курицей и фисташками, пасты и гnocchi с фисташковым пesto, блинчиков и чизкейков с фисташками, таacos с фисташковым гуакамоле, фисташковых канноли - у вас будет возможность попробовать множество кулинарных изысков из восьми разных стран на стойках Jules B-Part.

По словам организаторов, потребление фисташек в Германии и во всем мире существенно возросло в последние годы. Это также связано с растущим осознанием пользы для здоровья этого ореха, богатого белками, клетчаткой и антиоксидантами. Фестиваль организован берлинским проектом "Настоящая итальянская кухня", который пропагандирует традиции аутентичной итальянской кулинарии за рубежом. Вход свободный для посетителей, полностью одетых в зеленый цвет, а также для детей и молодых людей до 16 лет. Все остальные платят четыре евро.

Посетители Фестиваля уличной еды "Пистаччио" смогут насладиться множеством блюд, помимо фисташкового мороженого, таких как Арпас с Mortadella и фисташками. Одной из причин недавнего роста потребления фисташек во всем мире является польза для здоровья блюд и напитков, таких как писташковые эклеры, чуррос с фисташковым кремом и бао-бургеры с курицей и фисташками.

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