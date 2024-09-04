- Фермеры получают меньше урожая - "помощь" неизбежна.

Фермеры в Бранденбурге получили меньший урожай злаковых по сравнению с предыдущим годом. Урожай этого сезона составил 2,1 миллиона метрических тонн, что на 11% меньше, как заявили в региональной ассоциации фермеров. Особенно пострадали производители фруктов, которые понесли значительные потери из-за холодных ночей в апреле, и теперь имеют право на финансовую помощь от государства.

Во время объявления анализа урожая в Тюрнов-Прейлаке, в районе Шпре-Найсе, Министр сельского хозяйства Аксель Вогель (Зелёные) винил погодные аномалии, такие как сильные дожди и засуха, в плохих урожаях. По словам Генриха Вендорфа, президента ассоциации фермеров штата, также наблюдается сокращение посевных площадей для злаковых по всей стране.

Вендорф сказал, что в связи с требованиями ЕС о разнообразии полей все больше кормовых культур выращивается вместо злаковых. Он добавил, что этот сдвиг в сельскохозяйственных практиках отрицательно сказался на выращивании злаковых, учитывая также увеличение заброшенных земель в штате. Однако Вендорф постарался успокоить, что снижение урожая не является серьезной проблемой.

Министр Вогель похвалил урожай бобовых - культур, таких как горох, люпин и соя. Площадь, занятая под них, расширилась с 24 000 гектаров в 2023 году до 31 700 гектаров в этом году.

"Фрост-релиф" скоро начнется

Урожай фруктов разочаровал из-за холодных ночей, что привело к значительным потерям яблок и вишни. Государство выделит 7 миллионов евро на покрытие убытков. Директива "Фрост-релиф 2024" скоро будет объявлена, сказал Вогель, с целью как можно скорее выплатить средства в этом году. Тем не менее, министр также призвал предприятия принять меры, такие как использование государственно субсидируемой технологии для орошения от заморозков.

Снижение урожая злаковых в Бранденбурге также связано со снижением площади посевов для выращивания злаковых по всей стране, как отметил Генрих Вендорф, президент ассоциации фермеров штата. Кроме того, министр сельского хозяйства Аксель Вогель подчеркнул важность выращивания большего количества кормовых культур, таких как бобовые, в связи с требованиями ЕС о разнообразии полей.

Читайте также: