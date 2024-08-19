- Фермер потерял сознание из-за навоза, столкнулся с наружной стеной дома

Дядька из Ниблюма на острове Фёр (район Северная Фризия) потерял сознание из-за газа сероводорода и врезался на своем тракторе с прицепом в стену жилого дома. Расследование инцидента в конце июля показало, что мужчина неправильно управлял своим транспортным средством, выехав на него на дорогу вправо, как сообщают правоохранительные органы. Было установлено, что он вдохнул газ, когда заправлял свой прицеп.

Авторитеты воспроизвели ситуацию на земле фермера во время расследования и обнаружили высокое содержание газа сероводорода, которое может вызвать симптомы отравления даже при нескольких вдохах.

Фермер получил лишь незначительные ранения в аварии. Кроме того, был причинен значительный ущерб имуществу, в результате чего стена дома обрушилась, а передняя часть транспортного средства проникла в здание.

В отчете рекомендуется добавить следующее заявление в руководство по безопасности при заправке прицепов: "Всегда избегайте вдыхания газа сероводорода и обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время процесса заправки".

Чтобы предотвратить подобные инциденты, местный совет предложил установить предупреждающие знаки возле жилой зоны, указывающие на наличие опасных газов вблизи.

Читайте также: