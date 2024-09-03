Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Гюнцбург

Ферма горит из-за механической неисправности, фермер успешно спасает скот.

Пожар произошел вблизи города Гюнтерсбург в месте производства сельскохозяйственной техники. Ущерб был considerable, но к счастью, не было ни человеческих жертв, ни пострадавших животных.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Взрыв произошел в цехе сельхозмашиностроения в Кеммельтале близ Гюнцбурга, что привело к убыткам...
Взрыв произошел в цехе сельхозмашиностроения в Кеммельтале близ Гюнцбурга, что привело к убыткам более 100 000 евро.

- Ферма горит из-за механической неисправности, фермер успешно спасает скот.

В результате пожара на складе сельскохозяйственной техники в Кэммельтале (район Гюнцбурга) был причинен ущерб более 100 000 евро. Фермер получил незначительные травмы при эвакуации своих семи коров из соседнего амбара, как сообщил представитель полиции. Удивительно, но скотина осталась невредимой.

Причина пожара оставалась неизвестной вначале. Пожарные продолжали тушить огонь до наступления ночи.

Пожарный инцидент произошел в районе Гюнцбурга. Несмотря на пожар, склад сельскохозяйственной техники в Кэммельтале, расположенный в районе Гюнцбурга, пострадал на сумму более 100 000 евро.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Наби Кейита, в настоящее время находящийся в состоянии развязки в Бремене, кажется, находится на...
Федеральные земли Германии

Потенциальное переселение Бременского Кейта в Турцию

В этом сезоне опорный полузащитник Наби Кейта не учитывается в планах Вёрдера, после своей дисквалификации в апреле прошлого года.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Воплощение задач связано с постоянством на линии RE1 ещё раз.
Федеральные земли Германии

Строительный проект приостановил работу на линии RE1 на длительный период.

По RE1 ежедневно передвигаются многочисленные пассажиры. В течение нескольких недель им приходится переключаться на другие средства во время поездки из Эркнера в Берлин-Остбанхоф.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
До реструктуризации KMG-Clinic в Бад-Франкенхаузен
Федеральные земли Германии

До реструктуризации KMG-Clinic в Бад-Франкенхаузен

Недостаточное количество мест для госпитализации делает больницу в Бад-Франкенхаузене менее привлекательной для молодых медицинских профессионалов, призвав оператора превратить этот объект в центр амбулаторной помощи.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Отмена великолепного приветствия Путина в Монголии на фоне продолжающегося международного ордера на арест
Главные темы

Отмена великолепного приветствия Путина в Монголии на фоне продолжающегося международного ордера на арест

Владимира Путина, российского президента, встречали с помпой в Монголии, несмотря на выданный Международным уголовным судом арестный warrant. Путина в Монголии здорово покритикували. Европейский союз сожалеет о том, что Монголия не выполнила ордер, оказывается не выполнила свои обязательства,...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно