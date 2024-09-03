- Ферма горит из-за механической неисправности, фермер успешно спасает скот.

В результате пожара на складе сельскохозяйственной техники в Кэммельтале (район Гюнцбурга) был причинен ущерб более 100 000 евро. Фермер получил незначительные травмы при эвакуации своих семи коров из соседнего амбара, как сообщил представитель полиции. Удивительно, но скотина осталась невредимой.

Причина пожара оставалась неизвестной вначале. Пожарные продолжали тушить огонь до наступления ночи.

Пожарный инцидент произошел в районе Гюнцбурга. Несмотря на пожар, склад сельскохозяйственной техники в Кэммельтале, расположенный в районе Гюнцбурга, пострадал на сумму более 100 000 евро.

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