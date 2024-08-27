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Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля.

 and  Anthony Ross
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Музыкант DJ Фелікс Яэхн временно приостановил все выступления из-за необходимости дополнительного...
Музыкант DJ Фелікс Яэхн временно приостановил все выступления из-за необходимости дополнительного отдыха и восстановления.

- Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля.

Немецкий поп-артист Феликс Джейн, родом из Германии и ныне базирующийся в Мекленбурге-Передней Померании, решил сделать перерыв в музыкальной сцене и отменил предстоящие выступления. Джейн, который теперь идентифицирует себя как пансексуал и небинарный, предпочитает использовать гендерно-нейтральный псевдоним "Фи".

С помощью специалистов по психическому здоровью Джейн признал свою восприимчивость к интенсивным эмоциям, как было намекнуто в преддверии 30-летия в Instagram-посте.

Выступление на фестивале в парке Хайде в Солтау было частью планов Джейна, а также концерты в Франкфурте-на-Майне и Ибице, запланированные на сентябрь, согласно их онлайн-информации.

Джейн написал искреннее извинение в Instagram, сказав: "Мне жаль разочаровывать вас, но я должен отложить все выступления на время." Их тело и разум отправляют "сигналы тревоги", которые Джейн сейчас обрабатывает. Пришло время отдохнуть и восстановиться, с разбитым, ярко-красным сердечком-эмодзи.

Джейн добился первого успеха в 2015 году с ремиксом песни "Чирлидер". Джейн открыто говорил о своей бисексуальности в 2018 году. В этом году Джейн уточнил свою гендерную идентичность и сексуальную ориентацию.

Во время интервью с драг-квинами Джеки-Оу Вайнхаус и Юрассика Парка в апреле Джейн поделился, что их музыкальный проект по-прежнему будет называться "Феликс Джейн". Однако Джейн добавил: "Пожалуйста, называйте меня Фи, когда общаетесь со мной".

Пост в Instagram от Феликса Джейна [YouTube: Sweet and Spicy x Felix Jaehn]

После того, как Джейн поделился своей уязвимостью в Instagram-посте в преддверии 30-летия, он упомянул необходимость перерыва в выступлениях из-за интенсивных эмоций. Несмотря на отмену шоу, Джейн заверил своих фанатов, что продолжит свой музыкальный проект под названием "Феликс Джейн", но просил называть его "Фи" в разговоре.

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